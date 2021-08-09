他保險箱內2452萬被取走 被告竟辯稱是別人的欠款

李姓商人向王男承租某大樓辦公室，3年前請張姓友人及王男的兒子阿竣將投資款項2千多萬放入辦公室保險箱，未料陳男等人見狀後以王男欠他錢，取走保管箱內的2452萬餘元。經李對陳男等5人請求給付不當得利，法官判決陳要還李2452萬餘元。其餘4人免責。此案仍可上訴。

經營汽車買賣及國際貿易的李男主張，自2017年間起向王男口頭承租中市某大樓4樓內部辦公室，作為籌備資金募集及公司開辦前置作業據點，並委託訴張姓友人及王男的兒子阿竣協助處理相關事務。

李籌備資金到位後，即指示張男及阿竣將現金2136萬5000元送至辦公室內保險箱，2人即於2018年6月12日凌晨，分持行李箱、黑色手提包及手提袋，內裝現金一同進入辦公室，由張自黑色手提袋內將現金取出清點。

未料，阿竣開門讓陳男、賴男進入，佯稱阿竣的父親王男積欠債務，陳男、賴男知道4樓辦公室內有王男藏匿現金，將保管箱內原有現金及先前現金共2452萬餘元，帶到大樓的6樓。待李男接到張的電話趕到辦公室，專程到6樓敲門欲進入陳男的辦公室討錢，卻遲遲無人應門，只聽見陳、賴等人與王男激烈口角。

李男事後方知當天范男、凃男將錢裝在黑色手提袋及行李箱，自6樓逃生梯下樓至1樓便利超商小門運走，導致李男受有2452萬餘元損害，遂請求陳男等5人給付不當得利。

陳男、賴男、范男、凃男等人，辯稱本案純是陳與王男間的民事債務處理問題。且本案相關事實，由張男提起刑事告訴，陳男等人獲不起訴處分確定在案，難認陳等人有何不法共同侵權行為而受有利益。

陳與王為朋友關係，雙方於2014年間共同投資購置大樓，陳投資3000萬元 ，並約定借名登記王男前妻名下，且另投資王金額高達5100萬元，但王未經陳同意將大樓逕行向銀行貸款私用，陳對王債權至少已有8000多萬元。

案發當天凌晨，陳見保險箱內裝滿錢，告知阿竣其父欠他錢甚多，向阿竣稱要報警，並要求王男到場處理，始將現場金錢搬至6樓等警方及王男，當時在現場的張男在旁並無任何異議，也未曾向陳、賴反映金錢為其或李男所有。

王男稱，他與陳男到6樓陳的辦公室討論債務問題，進去辦公室就有約7至8個人在場，限制他的行動，談論過程中陳男要他先償還2500萬，他當時沒有能力償還，陳要以他從4樓帶上來的現金作為償還，他不同意，他當時是用辦公大樓的所有權股份讓與作為償還，並和陳簽立和解後，對方才同意讓他離開。