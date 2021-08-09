知名美妝香港籍總監在台家中猝死 遺產至今沒人繼承

知名美妝、美髮品牌L'Oreal香港籍前總監梁家譽（Enzo Leung）3年前在台灣家中身亡，但他積欠中國信託銀行逾600萬元未還，為確保收回債權，中信聲請選任遺產管理人，台北地方法院裁定駁回，可抗告。

據悉，梁家譽原本在香港擔任髮型師，跟朋友來到台灣遊玩後，因緣際會之下轉戰台北擔任髮型師，從此旅居台灣30餘年，曾任國際知名品牌專業美髮部的教育總監；2015年與朋友開設髮療所，在美髮界快速竄起，提供頭皮、頭髮保養服務。

梁家譽2018年4月13日被發現在台北市文山區住處廁所身亡，全身發黑坐在馬桶上，身體傾斜靠著洗臉台，現場留有嘔吐物，客廳也有空酒瓶，起初判斷為酒醉嘔吐釀悲劇，但最後確定死因為肝硬化、胃大量出血休克。

中國信託聲請指出，梁家譽原為香港人，2016年在台設籍，生前陸續借款712萬元、150萬元及400萬元，也有申請信用卡使用，但梁家譽已死亡，仍欠691萬餘元、信用卡費1萬餘元，銀行去年聲請拍賣抵押物獲准。

中國信託指出，梁家譽死後遺產無人繼承，父母在台灣沒有設籍，若最終無從確認遺產管理人，梁家譽所有的不動產會被地政機關列冊管理、代為標售，為確保銀行收回債權的權利，才聲請選任遺產管理人。