縱貫線教父「黑松」收20斤烏魚胗安插人事 判7年半定讞

雲林縣口湖鄉前鄉長蔡永常收受林姓夫妻提供的20斤烏魚胗，錄用林的兒子為清潔隊員，一審依貪汙罪判刑5年，褫奪公權4年，二審加重改判7年6月，褫奪公權4年，最高法院駁回上訴定讞。

蔡永常綽號「黑松」，也有「縱貫線教父」之稱，他的女兒為現任雲林縣議員蔡孟真；蔡永常除刑事被判刑定讞外，去年也被公務員懲戒委員會判撤職，停止任用3年。

蔡永常2010年3月1日至2016年7月1日擔任雲林縣口湖鄉長，而林姓男子得知鄉公所清潔隊員準備退休，有意安排兒子接手，林2015年透過白手套交付40萬元給蔡永常，作為讓兒子錄取清潔隊員的對價，蔡指示把錢拿給秘書，清償平日積欠花店、花燭店的款項。

2016年1月間，鄉公所官方網頁公布清潔隊員徵才公告，僅有林的兒子一人報名，面試徵選程序完成後，等待結果期間，林妻得知蔡永常喜歡吃烏魚胗，即購買20斤、市值約1萬元的烏魚胗送到蔡永常住處；蔡事後也在清潔隊員錄用簽呈上批示「予以錄用」，使林的兒子正式成為鄉公所清潔隊員。