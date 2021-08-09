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男師公群傳訊女師內容曖昧被告 法官：頂多無聊男自貶

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

任職高雄市某所國中的林姓男教師，在學校70多人的通訊群組內以「這讓我感覺妳愛另一個人比較多，時間就我打電話跟妳約吧」等文字，回覆同校的王姓女教師訊息；王女認為訊息內容害她被其他同事誤會男女關係複雜，認為隱私權、名譽權遭到侵害，要求林男賠償她1元，還要刊登聲明致歉。高雄地院法官認為，林男訊息頂多自貶聽者心中地位，因此判王女敗訴。

判決指出，林男、王女都是同所國中職員，林男身兼學校教師會會長。去年9月16日，林男在學校教師群組回覆王女訊息「郭問，我回應，反而是妳回答。雖然有點奇怪，但因為這讓我感覺妳愛另一個人比較多，所以我願意答應妳的邀約。時間就我打電話跟妳約吧。」

由於群組內都為同校教師，王女點開群組訊息後，認為林男留言容易讓其他同事誤會兩人關係，而且林男訊息帶有情愛意味、性取向等意思。

王女認為林男侵害到她的隱私權、名譽權，提告求償1元，還要求林男在高雄市教師產業工會網站最新消息區，及學校教師同仁群組刊登道歉聲明。林男在法院審理喊冤，稱訊息沒有暗指王女男女關係複雜，而且留言內容經過校內的申訴處理委員會調查後，也認為與性騷擾無關。

法官審理時認為，林男留言如果用第三人角度來看，最多只是無聊男子基於個人遐想所做的膚淺評價，不至於貶損對王女的個人評價；舉例來說，如果對有國民老婆之稱的女星存有莫名遐想，癡人說夢般的言論通常不至於貶損女星名譽，頂多自貶在聽者心中地位，因此林男言論並未侵害到王女名譽權。

至於隱私權部分，林男未涉及竊錄、偷拍等侵害隱私行為，訊息內容是在回覆王女在群組內所傳的訊息，並未揭露她的個人資料，法官最後認定王女主張沒有依據，因此判她敗訴。

任職同所國中的林姓男教師，在學校70多人的群組內傳訊回應另名王姓女老師，因王女認為內容使人誤會，提告要求林男致歉。記者張議晨／攝影
任職同所國中的林姓男教師，在學校70多人的群組內傳訊回應另名王姓女老師，因王女認為內容使人誤會，提告要求林男致歉。記者張議晨／攝影

隱私權 高雄市

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