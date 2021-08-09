大學生打電話房東未接 上網影射「剝削房客的惡房東」被訴

湯姓大學生去年與趙姓房東約好看房子，打電話因趙忙碌未接電話，涉嫌上網刊登被趙「放鳥」、「待宰的小羊」，其他房客聲援房東，仍刊登「從一開始就沒有要租我，這不是放鳥是什」、「這房東很爛 」，經房東提告，台中地檢署今天依加重誹謗、違反個資法罪嫌將他起訴。

湯姓大學生（21歲）辯稱，「刊登文字與截圖是因為我要知道房東與房間的評價，我是對事不對人，待宰的小羊只是中性文字，刊登趙的個人基本資料只是要讓大家知道檢舉刪文的人是趙，我認為整件事是可受公評的事」。

檢察官認湯留言「待宰的小羊」、「這房東很爛」，依一般社會通念，有影射趙為剝削房客的房東，具有負面的評價，難認純屬中性。

起訴書指出，湯姓大學生與出租學生套房的房東趙男相約於去年4月1日下午看房，當天下午湯打3通電話給趙，適趙因忙碌未接電話，湯即上網「剛被趙先生放鳥，求問這間房間評價及房東評價」，並附上趙於591房屋交易網刊登的出租套房廣告網頁截圖。

趙於同日回電告知湯要承租的房型均已簽約額滿，致湯心生不滿，明知他未曾向趙租過房間，且雙方僅相約看屋，未曾謀面，上網刊登留言「各位他剛剛留言了，他說都滿人了，看來蠻搶手的？還是都是一些大一大二這些待宰的小羊？」影射趙是剝削房客的惡房東。

趙傳簡訊給湯，對未能接聽電話致歉，並表達可協尋其他房東的房間供湯承租，再請湯刪除文章；其他房客聲援趙留言稱「在外租屋通常都先簽先租，所以我覺得同學你不要想太多，房東沒有惡意要針對你」。湯卻仍刊登，「從一開始就沒有要租我，這不是放鳥是什麼」。

趙見湯堅不刪文，乃至Dcard網站填寫個人資料申料刪料湯的留言，湯利用Dcard刪文系統會通知發文者關於申請刪文者的申請資料，而取得趙的個人資料。