新店區農會理事長選舉弊案 角逐者送禮盒行賄遭訴
新北市新店區今年舉行農會會員代表及理、監事選舉時，會員周逢時為選上理事長，涉以送禮方式行賄。台北地檢署調查後，今依違反農會法第47條之1起訴周逢時及會員施鄭姓男子，其餘7名收受禮盒的會員則依職權給予不起訴處分。
檢調懷疑，新北市新店區農會會員代表及理、監事選舉時，會員周金盆、周水火、周逢時等人都想選理事長，疑似以餽贈禮盒、每人現金3千元等方式，對新店區農會會員進行賄選，涉嫌違反農會法第47條之1。據了解，周姓三人沒有親屬關係，也不同派系。
案經檢舉蒐證，今年3月29日，北檢指揮法務部調查局新北市調查處兵分4路搜索，晚間移送地檢署複訊，訊後命周逢時以30萬元交保、施鄭姓會員以3萬元交保。周金盆、周水火均獲請回。
檢方查出，周逢時以送茶葉及蛋捲禮盒、洋酒等方式行賄會員，並委託施鄭姓男子轉交給其中一名會員，由於查獲帳本及筆記本，兩人都認罪，今依法起訴周逢時及會員施鄭姓男子。此外，周金盆、周水火被控以現金行賄部分，查無不法，予以簽結。
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