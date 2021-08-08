友借車後入監 她衰收25張罰單 一關鍵上訴獲法官撤單

台中市裴姓女子在去年7月間將名下的機車借給林姓友人，未料同年月12日深夜，林騎機車行經北屯區時因違規遭警方攔查，但林疑因遭通緝畏罪，沿途闖紅燈等多項違規行為，遭警方告發25張罰單，台中市交通事件裁決處開罰5萬500元。

裴女提供林的姓名、身分證號、截圖等資訊，申請轉責，但裁決處認未提供實際證件影本，堅持開罰，裴女向台中地院提起行政訴訟後，法官認為，裴女已提供姓名、身分證號等資訊，「已為必要、誠摯的協力」，認定訴請有理，撤銷罰單，判免罰。

判決指出，裴女名下的機車在去年7月12日行經北屯區時，因為警方攔查不停，加上闖紅燈、變換車道未依規定使用方向燈、不依規定駛入來車道、未依規定兩段式左轉等25項違規行為，遭台中市第五警分局告發後，函請台中市交通事件裁決處裁處，裁決處依規定開出900元至1萬0900元不等金額的25張罰單，總計開罰5萬500元。

裴女收到罰單後，向台中市交通事件裁決處申請轉責，辯稱當時騎機車的是林姓友人，並提供林姓友人的姓名、身分證字號與通訊軟體截圖等證據，希望裁決處開罰當時騎機車的林姓友人，不過當時裁決處認為，裴女提供的資訊，不足以證實雙方身分，要求裴女提供林的身分證、 駕照影本。

裴女則以林姓友人已入監服刑，無法提供相關的身分證、駕照影片，因裁決處堅持開罰，所以裴女向台中地院行政訴訟庭提起行政訴訟，聲請撤銷處分。

台中地院行政訴訟庭審理後認為，裴女雖未能檢附林姓友人的身分證正反面影本、駕照等資料，但已提供駕駛人的身分證字號、手機通訊軟體局部對話擷圖，以證明實際違規人非她本人，客觀上已能明確轉歸責對象，裁決處或警方可以據以後續調查。