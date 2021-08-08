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係金ㄟ！網友爆到府執行是騙子 自己也欠罰鍰一併被執行

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

詹姓網友最近在臉書社群「爆廢公社」po文，指他的母親因欠繳8千多元ETC通行費，最近有自稱是法務部行政執行署彰化分署的執行人員，到母親住所送達執行通知書，他懷疑遭到詐騙集團仿冒執行人員，網友留言也多認為詐騙。不過，彰化行政執行署今天強調真的是執行人員，不是詐騙集團。為避免類似困擾，被執行人如有疑慮，可會同轄區警察到場。

針對詹姓網友的爆料，執行署彰化分署今天表示，詹的母親因欠繳國道通行費共計8千餘元，經交通部高速公路局在今年3月11日將案件移送彰化分署執行。由於詹母遲遲未繳納欠費，所以彰化分署執行人員在今年8月3日至詹母住所，瞭解她的現況。當日詹母也在現場，彰化分署執行人員一到場就向她出示彰化分署證件，並表示代表公權力向執行的意旨。

彰化分署表示，詹母當場並未懷疑執行人員身分，並表示她經濟能力有困難，希望分次繳納，因此執行人員即按她的意思，在執行筆錄上記明了她希望每一期繳納的金額。

不料，詹卻在爆廢公社留言說，「雖然我媽的確ETC有欠費，不過這直覺告訴我很明顯就是詐騙吧，前幾天兩男一女專程到家裡拿這張通知書給我媽，這個不都直接強制執行和寄信通知而已嗎？」網友回應也幾乎一面倒認為是詐騙集團，還點出其中不合理之處，「還到府服務咧」、「拿張A4印幾個字蓋個章，就想拿到錢喔？」還有人建議報警，讓當成詐騙集團的執行署人員啼笑皆非，因此特別提出澄清。

彰化分署表示，如果當事人當場質疑執行人員身分，執行人員就會當場撥打110請警方到場，如此就可以釐清疑慮，因為詐騙集團絕對不敢如此膽大妄為。為了協助詹及詹母釐清當天現場執行人員是否是詐騙集團，將再次由同一組執行人員會同警方至詹母住所，協助他們釐清是否受到詐騙的真相。

執行署彰化分署也不忘「噹了」一下爆料的詹姓網友，指他目前也欠5900元（執行必要費用另計）的交通違規罰鍰，當天也會一併執行，歡迎爆料人在能場確認。

彰化分署強調，執行分署為執行公法上金錢給付義務，確實會到義務人住所進行現場執行程序。如果欠繳義務人懷疑到他住所執行的人是否為詐騙集團，最簡單的方是就是立即報警，由警方到場確認即可。

詹姓網友最近在臉書社群「爆廢公社」po文，指他的母親因欠繳8千多元ETC通行費，最近有自稱是法務部行政執行署彰化分署的執行人員，到母親住所送達執行通知書，他懷疑遭到詐騙集團仿冒執行人員。圖／翻攝自爆廢公社
詹姓網友最近在臉書社群「爆廢公社」po文，指他的母親因欠繳8千多元ETC通行費，最近有自稱是法務部行政執行署彰化分署的執行人員，到母親住所送達執行通知書，他懷疑遭到詐騙集團仿冒執行人員。圖／翻攝自爆廢公社

詐騙集團 爆廢公社

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