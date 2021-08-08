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買粥男不爽被人咳嗽 懷疑是肺炎 持鐮刀飆髒話恐嚇
于姓男子今年3月在一家廣東粥店，不滿江姓市民對他咳嗽，竟辱罵三字經，質問「你是不是有武漢肺炎」怎麼可以對別人咳嗽，甚至氣憤拿鐮刀揮砍恐嚇。士林地方法院認定于男公然侮辱罪、恐嚇罪，應執行拘役30日，可易科罰金3萬元。
于男遭起訴，今年3月1日晚上8時許，于男在新北市淡水區一家廣東粥店，突然走到江姓市民和陳姓友人旁邊，手指著江涉嫌辱罵台語三字經，質問「你是不是有武漢肺炎，怎麼可以對著別人咳嗽，你有沒有禮貌」又接連罵了一連串髒話。
于男怒氣之下走出店外，從機車置物箱內，取出一把橘色握柄的生鏽鐮刀，持鐮刀衝進店內，在距離江約4公尺處，作勢衝上前揮砍鐮刀，揚言「你給我出來！」。店門口的人見狀，上前制止于男，于忍不住又連飆髒話。警方獲報場後，調閱監視器調查證實于男犯行。于則供稱，拿生鏽的鐮刀是為了要去五金行重買一個新的，沒有要砍人。
法官審酌，于男僅因懷疑不相識的告訴人對他咳嗽，一時氣憤，未能控制自身情緒，以粗鄙言詞辱罵、恐嚇，造成告訴人身心不安，考量事後認罪、未達和解等情況，依公然侮辱、恐嚇罪應執行拘役30天，可易科罰金，可上訴。
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