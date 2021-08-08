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她曾酒駕判刑再犯酒測值1.58 法官：對生命造成危險

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

杜姓女子今年6月，騎機車在基隆市七堵區七堵地下道時自摔倒地，警方獲報到場處理，卻發現有濃烈酒味，酒測值高達每公升1.58毫克。她在4年前也曾酒駕被判刑2個月，法官認為她未心生警惕為累犯，依公共危險判處4個月徒刑，可易科罰金。

基隆地院判決書指出，30多歲杜女，今年6月22日凌晨4、5時許在住處飲用酒類，約在12時許，騎乘普通重型機車上路，行經七堵區七堵地下道時自摔倒地，員警到場處理，測得其吐氣所含酒精濃度達每公升1.58毫克。

杜女並非第一次酒駕，她在106年即因公共危險罪，被桃園地院判刑2月，易科罰金執行完畢。法官指她已因酒駕公共危險犯行經法院判刑確定，未心生警惕，依累犯規定加重其刑。她酒測值每公升1.58毫克，對他人生命、身體、財產均造成危險。

警方指出，呼氣酒精濃度達0.5毫克時，人的四肢及身體機能反應都變慢、感覺也減低；達到0.75毫克時，思考及個性行為都會改變；達1.0毫克時已屬中度中毒程度，有呆滯木僵、昏睡、迷醉情形；2.0毫克則已屬重度中毒程度，呼吸中樞麻痺、接近死亡。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曾酒駕判刑再犯酒測值1.58，法官：對他人生命造成危險，圖為示意圖。記者游明煌／翻攝
曾酒駕判刑再犯酒測值1.58，法官：對他人生命造成危險，圖為示意圖。記者游明煌／翻攝

酒駕

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