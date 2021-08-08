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阿伯懷疑鄰居下毒持棒打人 因精神病獲減刑但需監護2年

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子患有思覺失調症，長期懷疑王姓鄰居在飲用水內下毒，在2018年8月間，趁王出門追打，還持擺放在騎樓的木棒，毆打王，造成王臉部、肢體多處傷勢。台中地院審理後，將陳送精神鑑定，確認陳罹患精神疾病，依法減刑，但陳病識感不佳，家屬也無力約束，對公眾有潛在危險性，依傷害罪判拘役30日，得易科，但執行前需入相當處所，監護2年。

判決指出，陳姓男子（57歲）患有思覺失調症，住在台中市大肚區時，長期懷疑王姓鄰居在飲用水內下毒，對王心生不滿，2018年8月19日下午1時許，陳趁王要出門時，拉扯王的衣物，徒手毆打，雙方在門口拉扯，陳隨手拿起騎樓的木棒，毆打王，造成王雙肘、雙膝、嘴唇、臉頰擦挫傷，警方據報到場後，將陳依傷害罪嫌移送法辦。

台中地院審理時，將陳送往衛福部草屯療養院精神鑑定，根據醫師在今年6月的鑑定結果，認定陳是思覺失調症患者，有幻聽、被迫害妄想等症狀，思考固著、現實感不佳，推測陳在案發時，精神症狀活躍，影響控制、辨識能力，因此依法減刑。

不過法官審酌，根據家人證詞，陳已發病超過20年，長期酗酒，對醫療抗拒，自身病識感差，未能接受完整的精神科治療，過去頻繁發病，難自行服藥或返診，也無法期待陳或家人約束、管理行為，對公眾深具潛在危險性，如果沒有令入適當的醫療處所，妥適治療，有再犯之虞，因此依傷害罪，判拘役30天，得易科，執行前令入相當處所，監護2年，可上訴。

台中市陳姓男子患有思覺失調症，懷疑鄰居下毒持木棒打人，台中地院判他拘役30天，得易科，但執行前需入醫療等相當處所，監護2年，以免有再犯之虞。圖／報系資料照
台中市陳姓男子患有思覺失調症，懷疑鄰居下毒持木棒打人，台中地院判他拘役30天，得易科，但執行前需入醫療等相當處所，監護2年，以免有再犯之虞。圖／報系資料照

思覺失調症

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