阿伯懷疑鄰居下毒持棒打人 因精神病獲減刑但需監護2年

台中市陳姓男子患有思覺失調症，長期懷疑王姓鄰居在飲用水內下毒，在2018年8月間，趁王出門追打，還持擺放在騎樓的木棒，毆打王，造成王臉部、肢體多處傷勢。台中地院審理後，將陳送精神鑑定，確認陳罹患精神疾病，依法減刑，但陳病識感不佳，家屬也無力約束，對公眾有潛在危險性，依傷害罪判拘役30日，得易科，但執行前需入相當處所，監護2年。

判決指出，陳姓男子（57歲）患有思覺失調症，住在台中市大肚區時，長期懷疑王姓鄰居在飲用水內下毒，對王心生不滿，2018年8月19日下午1時許，陳趁王要出門時，拉扯王的衣物，徒手毆打，雙方在門口拉扯，陳隨手拿起騎樓的木棒，毆打王，造成王雙肘、雙膝、嘴唇、臉頰擦挫傷，警方據報到場後，將陳依傷害罪嫌移送法辦。

台中地院審理時，將陳送往衛福部草屯療養院精神鑑定，根據醫師在今年6月的鑑定結果，認定陳是思覺失調症患者，有幻聽、被迫害妄想等症狀，思考固著、現實感不佳，推測陳在案發時，精神症狀活躍，影響控制、辨識能力，因此依法減刑。