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不滿鄰居吵 男揮手指虎理論 下場是荷包瘦了
台中市戴姓男子在今年1月間，為了與鄰居理論噪音問題，手持多年前朋友贈送的手指虎，前往現場理論，還在鄰居面前，將手指虎掛在手上大肆揮舞，鄰居看到後，擔心戴持凶器打人而報警，警方到場後，人贓俱獲，並認定違反槍砲彈藥刀械管制條例，依法送辦，台中地院審理後，判2月徒刑，得易科，緩刑2年，緩刑期間，支付公庫3萬元。
判決指出，戴姓男子（38歲）住在台中市北區的公寓內，他在2006年間，經不詳友人贈與以金屬塊製成，長約11.5公分，中有四孔以便手指套入使用的手指虎後，持有該手指虎。
戴姓男子在今年1月17日晚間9時許，為了與王姓、吳姓、鄔姓、蘇姓等鄰居的噪音問題，在公寓2樓的樓梯間理論時，持該手指虎在鄰居面前揮舞，鄰居通知警方到案。
台中市第二警分局認定，該手指虎屬於槍砲彈藥刀械管制條例中，公告查禁的刀械，屬違禁物，依法將戴函送台中地檢署偵辦。
全案經台中地院審理後，認定戴姓男子犯夜間於公眾得出入之場所未經許可攜帶刀械罪，處有期徒刑2月，得易科罰金。緩刑2年，並自判決確定之日起6個月內向公庫支付3萬元，可上訴。
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