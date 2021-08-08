快訊

父親節遇到農曆鬼門開 6大NG行為、5種穿著要注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿鄰居吵 男揮手指虎理論 下場是荷包瘦了

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市戴姓男子在今年1月間，為了與鄰居理論噪音問題，手持多年前朋友贈送的手指虎，前往現場理論，還在鄰居面前，將手指虎掛在手上大肆揮舞，鄰居看到後，擔心戴持凶器打人而報警，警方到場後，人贓俱獲，並認定違反槍砲彈藥刀械管制條例，依法送辦，台中地院審理後，判2月徒刑，得易科，緩刑2年，緩刑期間，支付公庫3萬元。

判決指出，戴姓男子（38歲）住在台中市北區的公寓內，他在2006年間，經不詳友人贈與以金屬塊製成，長約11.5公分，中有四孔以便手指套入使用的手指虎後，持有該手指虎。

戴姓男子在今年1月17日晚間9時許，為了與王姓、吳姓、鄔姓、蘇姓等鄰居的噪音問題，在公寓2樓的樓梯間理論時，持該手指虎在鄰居面前揮舞，鄰居通知警方到案。

台中市第二警分局認定，該手指虎屬於槍砲彈藥刀械管制條例中，公告查禁的刀械，屬違禁物，依法將戴函送台中地檢署偵辦。

全案經台中地院審理後，認定戴姓男子犯夜間於公眾得出入之場所未經許可攜帶刀械罪，處有期徒刑2月，得易科罰金。緩刑2年，並自判決確定之日起6個月內向公庫支付3萬元，可上訴。

台中市戴姓男子在今年初持手指虎與鄰居理論噪音問題，遭警方依違反槍砲刀械條例函辦，台中地院判他緩刑，但須支付公庫3萬元罰金。圖／報系資料照
台中市戴姓男子在今年初持手指虎與鄰居理論噪音問題，遭警方依違反槍砲刀械條例函辦，台中地院判他緩刑，但須支付公庫3萬元罰金。圖／報系資料照

台中市 噪音

延伸閱讀

影／南港警昨深夜攔查21輛噪音車輛 最高恐被罰3600元

狂男痛毆員警出腳猛踹 踢到男警右眼視網膜剝離

利用少女甫喪父噓寒問暖 騙她傳裸照賠10萬獲緩刑

未戴口罩不服勸竟拉扯摔傷警 遭判3月刑易科罰金9萬元

相關新聞

女友陪酒男友吃醋 相約新北派出所前談判出人命

新北市樹林區今凌晨發生1起殺人案，1名陳姓少女陪一群人一路喝到跨夜，打翻黃姓男友醋醰，找來另2名蔡男、賴男助陣要談判，結...

不滿鄰居吵 男揮手指虎理論 下場是荷包瘦了

台中市戴姓男子在今年1月間，為了與鄰居理論噪音問題，手持多年前朋友贈送的手指虎，前往現場理論，還在鄰居面前，將手指虎掛在...

影／南港警昨深夜攔查21輛噪音車輛 最高恐被罰3600元

為防止夜間車輛「轟隆聲」呼嘯而過，台北市南港分局昨天（6日）深夜時段於忠孝東路執行噪音車輛稽查，共攔查21輛疑似噪音車輛...

聚易起公司吸金1900萬 「行銷戰神」銀行法遭判5年

聚易起公司2017年爆發吸金案，綽號「行銷戰神」在台負責人陳彥豪，與亞洲區負責人劉益均佯稱公司經營娛樂、互聯網，打出高報...

外送BTS套餐被偷 警方追了1個月抓到人

高雄宮姓男子日前在三民區犯下竊案，偷了外送的速食「BTS套餐」，失主氣不過憤而報警，警方追蹤鎖定宮男身分後，苦於他四處遊...

展示中心電表二度遭破壞 台電向BMW經銷商討千萬電費

台灣電力公司發現BMW汽車尚德新莊展示中心的電表二度遭人破壞，使展示中心用電量遠低於實際用電量，懷疑展示中心藉此竊電，向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。