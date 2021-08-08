女友陪酒男友吃醋 相約新北派出所前談判出人命

新北市樹林區今凌晨發生1起殺人案，1名陳姓少女陪一群人一路喝到跨夜，打翻黃姓男友醋醰，找來另2名蔡男、賴男助陣要談判，結果3人將1名吳姓少年打到傷重不治，現場還留有犯案用美工刀，因地點就在樹林分局彭厝派出所旁，警方很快找到人，並逮捕3人拘提到案。

據了解，年僅16歲陳女前1天深夜就跟著吳男以及其他5人在彭厝派出所旁喝酒，一路喝到跨夜，17歲的陳姓男友得知後醋勁大發，找來蔡男、吳男支援，雙方合計9人全是未成年，一言不合就吳男一方忍不住動手，造成吳男脖子、胸口都有受傷，送往亞東醫院後宣告不治。

因衝突地點就在彭厝派出所旁，警方很快趕到現場，並調閱監視器發現黃男、蔡男與賴男涉有重嫌，3人都有圍上去對吳男動手，現場還留有其中1人犯案時用的美工刀，3人皆已經拘提到案，全案將依殺人、妨害秩序等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

而針對未成年就群聚喝酒一事，警方則表示，到場後沒有沒有喝酒行為，也沒有酒味，是當事人聲稱先前有喝，因此沒辦法開罰。

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