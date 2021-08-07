影／南港警昨深夜攔查21輛噪音車輛 最高恐被罰3600元

為防止夜間車輛「轟隆聲」呼嘯而過，台北市南港分局昨天（6日）深夜時段於忠孝東路執行噪音車輛稽查，共攔查21輛疑似噪音車輛，並向環保局通報7輛，噪音車主將被通知去環保局臨檢；南港警方強調，駕駛者切勿改裝車輛製造噪音，否則將收到1800元至3600元的罰鍰，不要跟自身荷包過不去。

南港警方6日晚上22時至24時於忠孝東路稽查噪音車輛，僅2小時就攔查21輛疑似噪音車，現場攝影蒐證後，已將證據通報給環保署噪音車檢舉網站，北市環保局將依《噪音管制法》第28條通知車主辦理車輛臨檢，若不合管制標準，可處1800元以上3600元以下罰鍰，並要求限期改善。

南港警方指出，若車輛有改裝車燈、設高音喇叭、排氣管翹管或拆除消音器、無照駕駛等違規行為，警察可依《道路交通管理處罰條例》第16條規定，處所有人900元至1800元罰鍰。