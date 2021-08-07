影／趁疫情降級 賭場暗藏老公寓警破門逮26人
新冠肺炎疫情降為二級，新北市警方昨在三重區一處老舊公寓查獲地下天九牌職業賭場，逮捕賭場負責人彭姓男子和負責清注張姓男子及賭客共26人，查扣賭具天九牌和賭資、籌碼共150餘萬元，警詢後昨晚將彭、張二人依賭博罪嫌移送新北地方檢察署偵辦，賭客則依社維法裁罰。
自從新冠疫情防疫降為二級，新北市刑大偵二隊日前獲報有流動天九牌職業賭場在新北地區開張，經警方跟監蒐證多日，掌握賭場藏身在三重區碧華街一處宮廟旁老舊公寓二樓，警方昨天凌晨持搜索票前往查緝，當場查獲負責人彭男（33歲）、負責清注張姓男子（48歲）及賭客黃姓男子共26人，查扣抽頭金1萬1300元、賭資5萬元及籌碼（面額1000）1500張，共計156萬餘元，警方並查扣賭具天九牌、骰子、點鈔機、帳單、監視器等。
警方調查，負責人彭男以經營賭場為業，三級警戒防疫期間，雖為避免群聚賭博染疫以及遭開鉅額罰款，賭場暫時休市，隨著疫情趨緩降為二級即開始Call客聚賭，為了讓賭客放心，現場備有口罩、酒精、耳溫槍等防疫物資，且經常更換賭博場所以規避警方取締，警方7月底取締撲空，昨天得知賭場重新開開再度前往查緝，破門攻堅後順利取締到案。
新北警局表示，目前疫情雖趨緩，惟仍有室內群聚感染情事發生，尤以群聚賭博整晚在室內風險更高，加上違法行為，警方將持續掃蕩轄區職業賭場，避免引發疫情破口，同時，杜絕賭博歪風。
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