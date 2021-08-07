聚易起公司吸金1900萬 「行銷戰神」銀行法遭判5年

聚易起公司2017年爆發吸金案，綽號「行銷戰神」在台負責人陳彥豪，與亞洲區負責人劉益均佯稱公司經營娛樂、互聯網，打出高報酬、虛擬股票只漲不賠話術，吸金1900萬害不少投資人慘賠，桃園地院依銀行法判陳、劉5年、4年8月，其餘3名同夥依多層次傳銷法判3至6月，可上訴。

檢調查，陳彥豪2017年4月起擔任聚易起公司在台最高負責人，劉益均則是領袖系統負責人，劉的妻子胡女也協助收取款項，因劉得知林姓男子投資「Smart Trader Limited」（SMT公司）失利，就招攬他及賴姓、王姓友人一起改投資聚易起公司。

檢調指出，聚易起公司對外佯稱經營娛樂、互聯網，旗下有台灣、香港歌手也和澳門銀河集團合作，打出投資高報酬、一年回本，及虛擬股票只漲不跌話術，架設網頁以500美元為投資基準，配發娛樂債、積分，還有拉下線獎金等。

不少人以為有利可圖紛紛砸錢，未料同年底網站突然關閉，導致所有投資人血本無歸才曝光，統計陳、張不法所得共美金48萬5000元、人民幣128萬8400元（共約台幣1905萬8588元）。

審理時，陳坦承綽號是行銷戰神、17學院院長，曾在聚易起公司投資說明會演講，但否認違反銀行法，辯稱他是簽約講師、投資人及會員，有一起團購積分，但不是負責人、正式員工或核心人物，本案也非SMT公司投資失利才轉到聚易起公司。

法院根據相關證詞，確認聚易起公司的拆分盤投資人，以交易積分購買虛擬股票，當漲到特定價格時就可獲2、3倍等值拆分配股，而投資人區分等級，介紹下線時可獲下線投資金額的6％至15％加盟獎金。

法院指出，聚易起公司給予報酬遠高銀行存款利率、合法理財報酬，讓多數人被該優厚報酬吸引，以該當「與本金顯不相當之紅利、利息、股息或其他報酬」。

另外，陳彥豪、劉益均舉辦聚易起公司活動，陳以「17學院院長」身分上台演講、與高層合影，劉益均也被用「開國第二大元帥」、「亞洲區負責人」介紹出場，陳清楚投資方案，說明公司起源、制度及前景，劉也附和炒熱氣氛，還共同負責投資者教育訓練，可見都是核心幹部。