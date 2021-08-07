外送BTS套餐被偷 警方追了1個月抓到人

高雄宮姓男子日前在三民區犯下竊案，偷了外送的速食「BTS套餐」，失主氣不過憤而報警，警方追蹤鎖定宮男身分後，苦於他四處遊蕩找不到人，終於在1個月後於大社區找到宮男，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，無業的宮男（47歲），四處遊蕩犯下多起竊案，6月多時在察哈爾二街，看到外送員將速食「BTS套餐」放置在外後，宮男就將套餐取走，直到買主發現找不著，氣炸了憤而報警。

雖然套餐價值僅有百多元，但警員受理後仍積極偵查，最後鎖定宮男，但苦於他居無定所，警方鍥而不捨的在本月1日，於大社區找到他。