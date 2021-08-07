展示中心電表二度遭破壞 台電向BMW經銷商討千萬電費

台灣電力公司發現BMW汽車尚德新莊展示中心的電表二度遭人破壞，使展示中心用電量遠低於實際用電量，懷疑展示中心藉此竊電，向法院提出民、刑事訴訟，新北地院審理後認為雖無法確認破壞電表為何人所為，但展示中心為此省下電費是事實，判決展示中心應給付短少電費581萬5803元，其餘訴訟駁回。刑事部分，新北地檢署認為罪證不足不起訴。

台電主張，2019年7月起台電發現BMW汽車尚德新莊展示中心用電量驟降，隔年3月10日派員前往改善，發現展示中心的電表封印鎖遭破壞、電流線固定螺絲也遭人鬆脫，使電表無法正常計算電量，接回後恢復正常。

未料修繕三天後，台電發現展示中心電量再度驟降，懷疑展示中心違規用電，同年5月29日會同警方前往搜索，發現電表電流線遭人拔除，向展示中心追討以工廠電費一天20計算營業時間，共計電費1170萬8984元，並索討搜索當日為保存竊電事證，花費材料費3萬3150元拆卸原有電表。

展示中心反駁，主張並無破壞電表，說明展示中心從事汽車與零件銷售、車輛修理，向台電申請高壓用電，由台電負責維護用電設備，無從得知2020年3月10日電表封印鎖遭破壞、電流線鬆脫一事，反駁道同年5月29日警方曾會同台電搜索公司，過程中台電職員曾大力抓住封印鎖搖晃，無從得知是否是因台電人員此舉才造成封印鎖鬆脫或電表損壞，並認為即使依照台電提出方式計算賠償金，展示中心僅從事汽車修理，並非工廠，應以每日營業時間12小時計算。