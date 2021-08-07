醉後嗆「到台中市府放置炸彈」 做工的人要吞18萬元

今年3月，台中市李姓搭鐵工人向台北捷運公司放話「即將在古亭站殺人」，又打電話向台中市政府1999專線嗆「到市府放置炸彈」，當天即遭警方逮捕，李坦承酒後情緒不佳，犯下大錯。台中地院依恐嚇罪判他6月徒刑，可易科罰金18萬元。

判決指出，42歲李姓搭鐵工人今年3月因工作不順，酒後心情不佳，先向台北捷運公司客服信箱放話「即將在古亭站殺人」，北捷行控中心隨即向捷運警察隊報案。

李男情緒未宣洩，接著向台中市政府1999專線致電，揚言要到市政府大樓循「楊儒門模式」放置炸彈；李再進入中市府1999線上應答系統網站，傳訊要放置炸彈，還附上槍枝照片。

台中市警局成立專案小組，當天逮捕李，李坦承因工作不順，離職酒後心情不好，才會犯下大錯。