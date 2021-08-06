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貪圖上千元遊戲點數 少男不惜犧牲色相傳裸照

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民劉姓男子去年以代儲值遊戲點數上千元，利誘13歲少男自行拍攝裸照供他觀賞，被害少男貪圖遊戲點數，拍下自身裸照傳送7張數位照片予劉，經少男父親在兒子手機發現有異報警處理，劉與被害人家屬達成和解，法官依引誘少年製造猥褻電子訊號罪，將他判刑1年6月，緩刑3年，並接受3場法治教育。

判決書指出，劉男於去年透過網路遊戲認識年僅13歲的少男，以代少男儲值遊戲點數新台330元、400元、400元為由，約定由少男自行拍攝裸露下體的數位照片3次供劉男觀覽引誘。

被害少男遂分別於去年7月20日、同月30日及9月16日，在中市住處使用手機自行拍攝裸照，透過通訊軟體LINE傳送總計7張數位照片予劉觀覽。後來少男的父親查閱兒子手機發現有異，即報警處理。

合議庭審酌，劉男明知少男判斷力、自我保護能力及性自主決定能力均尚未成熟，竟為滿足一己私慾，而以代為儲值遊戲點數為代價，引誘被害人製造猥褻行為電子訊號，對於被害人身心健康及人格發展均有不良影響，但他坦承犯行並與被害人和解，遂給予緩刑。

劉姓男子以代儲值遊戲點數上千元，利誘13歲少男自行拍攝裸照供他觀賞，法官依引誘少年製造猥褻電子訊號罪，將他判刑1年6月，緩刑3年，並接受3場法治教育。報系資料照
劉姓男子以代儲值遊戲點數上千元，利誘13歲少男自行拍攝裸照供他觀賞，法官依引誘少年製造猥褻電子訊號罪，將他判刑1年6月，緩刑3年，並接受3場法治教育。報系資料照

裸照 猥褻

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