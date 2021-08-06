婦人瘋投資遇詐騙賠百萬 好心當舖老闆阻再受害

彰化縣陳姓婦人結識網友「阿杰」，誆稱可利用網路投資軟體「BiKi」數字資產交易平台賺取上千萬暴利，她在阿杰指導下跟著投資，誤以為一個月就獲利近600萬元，嘗到甜頭，但短時間內又賠上185萬元，甚至要向當鋪借錢繼續投資，是機警當鋪老闆發現陳女可能受騙，通報警方，即時攔阻陳女不再匯錢投資，否則將血本無歸。

股市活絡，投資風氣盛，不少民眾都會接到投資相關訊息或網路廣告等，彰化縣40多歲陳姓婦人6月間就在臉書社群平台，結識網友「阿杰」，阿杰告訴她可下載「BiKi」數字資產交易平台，有人投資因此賺了千萬元，陳婦聽了心動，即下載BiKi軟體進行投資交易。

在阿杰指示下，陳婦一個月內賺了近600萬元，吃到甜頭，不斷把錢匯入投資，但沒多久即賠光積蓄185萬元，在阿杰慫恿下，要繼續賺回本金，她甚至拿著地契到員林的大益當舖要借175萬元繼續投資，當鋪鄭姓老闆熱心詢問用途，覺得陳婦所說的投資方式可能是被詐騙了，通報警方來了解。

莒光所員警陳泳全、黃駿勝到場問明陳女來龍去脈後，確認這是典型「假交友投資詐騙手法」，且投資平台用的是虛擬貨幣，讓陳女誤以為自己賺了數百萬元，最後反把真現金賠光，陳女才確信被詐騙「一切都是一場空」，也感謝熱心當鋪老闆和員警即時勸阻，以免她一錯再錯，可能連不動產都當掉賠光。