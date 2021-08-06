婦人瘋投資遇詐騙賠百萬 好心當舖老闆阻再受害
彰化縣陳姓婦人結識網友「阿杰」，誆稱可利用網路投資軟體「BiKi」數字資產交易平台賺取上千萬暴利，她在阿杰指導下跟著投資，誤以為一個月就獲利近600萬元，嘗到甜頭，但短時間內又賠上185萬元，甚至要向當鋪借錢繼續投資，是機警當鋪老闆發現陳女可能受騙，通報警方，即時攔阻陳女不再匯錢投資，否則將血本無歸。
股市活絡，投資風氣盛，不少民眾都會接到投資相關訊息或網路廣告等，彰化縣40多歲陳姓婦人6月間就在臉書社群平台，結識網友「阿杰」，阿杰告訴她可下載「BiKi」數字資產交易平台，有人投資因此賺了千萬元，陳婦聽了心動，即下載BiKi軟體進行投資交易。
在阿杰指示下，陳婦一個月內賺了近600萬元，吃到甜頭，不斷把錢匯入投資，但沒多久即賠光積蓄185萬元，在阿杰慫恿下，要繼續賺回本金，她甚至拿著地契到員林的大益當舖要借175萬元繼續投資，當鋪鄭姓老闆熱心詢問用途，覺得陳婦所說的投資方式可能是被詐騙了，通報警方來了解。
莒光所員警陳泳全、黃駿勝到場問明陳女來龍去脈後，確認這是典型「假交友投資詐騙手法」，且投資平台用的是虛擬貨幣，讓陳女誤以為自己賺了數百萬元，最後反把真現金賠光，陳女才確信被詐騙「一切都是一場空」，也感謝熱心當鋪老闆和員警即時勸阻，以免她一錯再錯，可能連不動產都當掉賠光。
員林警分局分局長謝錫釗說，很感謝熱心當鋪老闆，機警察覺陳女疑遭詐騙，最近假投資真詐財騙術翻新，呼籲民眾小心勿上當。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言