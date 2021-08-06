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義大利男年薪400萬遭台妻罵「骯髒低賤」 法官准離婚

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

林姓女子與義大利籍丈夫不睦，林夫不滿遭罵「出身貧賤」、「骯髒且低賤」，且7歲的兒子還被林女擅自從曼谷帶至台灣，他提離婚訴訟，一審判准，且兒子的權利義務由父親獨任。林女上訴，台灣高等法院認為男童由母親照顧才符合最佳利益，改判兒子的監護權由母親單獨行使，且父親每月應給付1萬8千餘元扶養費。

義大利籍的前夫現為某跨國公司泰國分公司的區域經理，年薪約400萬元；林姓女子去年起在汐止的科技公司擔任業務副理，月薪4萬8千元。

這對夫妻2013年8月間結婚，婚後住在中國上海，兒子出生後，2015年10月起搬遷到泰國曼谷定居。前夫表示，林女常對他咆哮、辱罵，說他是不稱職的丈夫、不算是男人，甚至還拿剪刀指著他、威脅會帶兒子到他找不到的地方；兒子飽受驚嚇，躲到櫃子裡，還用手摀住耳朵。

2019年10月18日，林女逕自帶兒子由泰國來台灣，前夫認為自結婚以來他用心經營婚姻、負擔家中經濟，但妻子卻反覆罵他「骯髒且低賤」、「貧窮」，他無法忍受身體、精神上的虐待，因此請求離婚，並主張妻子將兒子拐帶出國違反「善意父母原則」，兒子的監護權應歸他。

林女反駁是丈夫對她家暴，也對她行經濟控制，讓在國外的她身無分文。林女說，她和丈夫都不諳泰文，兒子在泰國的學校也是學英文、中文，因此兒子來台灣學習可以接軌，她的家人也可以就近照顧。

基隆地院認為這段跨國婚姻確實已無回復希望，雙方都有錯，判准離婚。基院認為義籍男子對兒子的喜好、教養計畫知之甚詳，不亞於母親，依「最小變動原則、友善父母原則」，將兒子的監護權判給生父。

林女不服，提上訴。高等法院認為男童在台生活期間有外公、外婆照顧，這比父親透過褓姆、幫傭、住於義大利的母親及弟弟照料來得好，雖然男童未經父親同意就被帶來台灣，但考量支持系統、照顧兒童經驗和互動情形，依幼兒從母、最小變動和繼續照顧等原則，判監護權由母親行使。

林姓女子與義大利籍丈夫不睦，法院判准離婚。示意圖／ingimage
林姓女子與義大利籍丈夫不睦，法院判准離婚。示意圖／ingimage

義大利 監護權 泰國

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