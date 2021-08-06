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郵寄捷運路線建議書惹議 台南男子涉散布謠言被送辦
近日台南市不少市民收到未署名「綠色捷運重要建議」信件，經交通局查證，並非該局公布的路線，且信件內容的說明會舉辦場次、時間、地點均與2年前說明會一致，有混淆視聽引發爭議的可能性，昨天公開澄清，並報警處理。警方今天循線找到60多歲蔡姓民眾，他說，為個人理念寄信給地方人士，建議修改捷運綠線，並無惡意要誤導民眾。警方依違反社維法將他函送法辦。
交通局指出，有關近日多數市民收到「綠色捷運重要建議」且未署名信件，經查屬陳情人個人對綠線路線的建議，信件內容的說明會舉辦場次、時間、地點均與該局2019年舉辦綠線說明會一致，說明會資訊則已過時，涉散播不實消息，請民眾勿信，也不須前往參加。
台南市警四分局據報後會同台南市警局刑警大隊分析，並到台南郵局找到寄出該信件的水交社郵局，今天前往郵局調查時，剛好寄信者60多歲蔡姓民眾在該郵局收取信件，當場將他帶返說明。
蔡表示，為了自己理念而向中西區地方人士建議台南市捷運綠線修改，本身並無惡意要誤導民眾，至於收信者是否認同，他也無法掌握。蔡蒐集中西區立委、議員及里長等民代聯絡資訊，自費寄出40、50封未署名「綠色捷運重要建議」信件。
他指出，信件內容是由網路訊息拉取後，誤認該開會日期為今年(2021)度，所以自行加工並加註星期、時間後，即寄發給地方人士，並沒有向交通局詢問或證實開會時間。警方約詢後，認他涉違反社會秩序維護法第63條第5項散布謠言，足以影響公共之安寧者，函送台南地院簡易庭審理。
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