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郵寄捷運路線建議書惹議 台南男子涉散布謠言被送辦

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

近日台南市不少市民收到未署名「綠色捷運重要建議」信件，經交通局查證，並非該局公布的路線，且信件內容的說明會舉辦場次、時間、地點均與2年前說明會一致，有混淆視聽引發爭議的可能性，昨天公開澄清，並報警處理。警方今天循線找到60多歲蔡姓民眾，他說，為個人理念寄信給地方人士，建議修改捷運綠線，並無惡意要誤導民眾。警方依違反社維法將他函送法辦。

交通局指出，有關近日多數市民收到「綠色捷運重要建議」且未署名信件，經查屬陳情人個人對綠線路線的建議，信件內容的說明會舉辦場次、時間、地點均與該局2019年舉辦綠線說明會一致，說明會資訊則已過時，涉散播不實消息，請民眾勿信，也不須前往參加。

台南市警四分局據報後會同台南市警局刑警大隊分析，並到台南郵局找到寄出該信件的水交社郵局，今天前往郵局調查時，剛好寄信者60多歲蔡姓民眾在該郵局收取信件，當場將他帶返說明。

蔡表示，為了自己理念而向中西區地方人士建議台南市捷運綠線修改，本身並無惡意要誤導民眾，至於收信者是否認同，他也無法掌握。蔡蒐集中西區立委、議員及里長等民代聯絡資訊，自費寄出40、50封未署名「綠色捷運重要建議」信件。

他指出，信件內容是由網路訊息拉取後，誤認該開會日期為今年(2021)度，所以自行加工並加註星期、時間後，即寄發給地方人士，並沒有向交通局詢問或證實開會時間。警方約詢後，認他涉違反社會秩序維護法第63條第5項散布謠言，足以影響公共之安寧者，函送台南地院簡易庭審理。

60多歲的蔡姓男子為了自己理念而向中西區地方人士建議台南市捷運綠線修改，自費寄出40、50封未署名「綠色捷運重要建議」信件。記者邵心杰／翻攝
60多歲的蔡姓男子為了自己理念而向中西區地方人士建議台南市捷運綠線修改，自費寄出40、50封未署名「綠色捷運重要建議」信件。記者邵心杰／翻攝
近日台南市不少市民收到未署名「綠色捷運重要建議」信件，經交通局查證，有混淆視聽引發爭議的可能性，昨天公開澄清，還報警處理。記者邵心杰／翻攝
近日台南市不少市民收到未署名「綠色捷運重要建議」信件，經交通局查證，有混淆視聽引發爭議的可能性，昨天公開澄清，還報警處理。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局據報後，今天前往水交社郵局調查時，剛好寄信者60多歲蔡姓民眾在該郵局收取信件，當場將他帶返說明。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局據報後，今天前往水交社郵局調查時，剛好寄信者60多歲蔡姓民眾在該郵局收取信件，當場將他帶返說明。記者邵心杰／翻攝

捷運 郵局

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