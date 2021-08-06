監院搞錯法律 聲請懲戒法院審石木欽案合議庭迴避遭駁

前公務員懲戒委員會委員長石木欽被控擔任最高法院法官等職務期間，與涉訟當事人翁茂鍾不當接觸，還以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾。職務法庭上月13日續行言詞辯論時，監院代表陳先成卻聲請合議庭迴避，案件不僅暫無法審理，也是人民參與審判制度上路以來，首度連參審員也被聲請迴避；懲戒法院今裁定駁回。

移送機關監察院聲請受理石木欽懲戒案的審判長吳景源、陪席法官林英志、受命法官曹瑞卿與參審員柯格鐘、蘇淑貞迴避，理由是「違反公平法院原則、執行職務顯有偏頗」等。

因監院聲請合議庭所有成員迴避，懲戒法院分案由第一審第三庭審酌原合議庭是否要迴避。第三庭認為，法官在訴訟程序進行中，基於訴訟指揮權所為的裁量，並非當然受當事人意思拘束，如果已就該裁量事項使當事人表示意見，並就裁量准駁所依據的理由在訴訟程序中或終局裁判加以說明，就不能以當事人「主觀上自認有對己方不利」即認有偏頗之虞而聲請法官迴避。

第三庭指出，職務法庭審理懲戒案件準用公務員懲戒法及行政訴訟法的規定，並非刑事訴訟程序；懲戒案件的性質與刑事案件不同，前者是針對公務員整體違失行為的觀察與人格的評價，後者則是針對個別不法行為的處罰，沒有適用刑事訴訟法第36條、第38條的餘地。

而審理規則也沒有類似於刑事訴訟法規定中的輕罪要件規定，懲戒案件審判長依據法律所規定的權限，許可被付懲戒人委任代理人到庭，非預斷被付懲戒人違失情節輕微。

此外，石木欽懲戒案的彈劾程序是否有違反監察法和施行細則規定，以及是否進而依審理規則所定「移送程序或程式違背規定」而為不受理判決，均屬「爭點」，合議庭或審判長尚未調查證據以認定此一爭點，第三庭認為並未預斷懲戒案件的移送程序是否當然不合法，何來偏頗之說？

第三庭認為監察院提出的釋明，無法令人確信原合議庭不會公平裁判，認定聲請於法不符，因此駁回。本件得抗告。