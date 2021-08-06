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6千受刑人發監成破口？矯正署：14+7再PCR

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

矯正署副署長許金標表示，新收人犯會先隔離14天，再觀察7天等醫護做PCR檢測，才會讓他們下工場。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影
矯正署副署長許金標表示，新收人犯會先隔離14天，再觀察7天等醫護做PCR檢測，才會讓他們下工場。聯合報系資料照／記者曾增勳攝影

矯正機關收容人尚未被列入疫苗接種對象，法務部原規畫輕罪暫緩執行隨疫情警戒降級，今年8月2日起陸續執行，預估6千人將進入全台矯正機關收容所，矯正署副署長許金標今天說，新收人犯會先隔離14天，再觀察7天等醫護做PCR檢測，才會讓他們下工場。

許金標說，去年起即制定防疫標準流程，各矯正機關都設有隔離室，新收人犯作了快篩呈陰性後，須先在隔離室關上14天，14天後的7天內，再安排簽約合作的醫療院所醫護人員為新收人犯進一步作PCR檢測，並以健保費支付，直到沒有染疫之虞，才會讓他們下工場。

關於犯輕罪收容人延遲2個月後會有5、6千人陸續發監，是否增加群聚風險？許金標則說，各地檢署執行科檢察官會有一定的工作量，都會依照輕重緩急開發監執行指揮書，「不會一口氣將幾千人一起送進監獄來」。

許金標還說，目前矯正署同仁已依照中央流行疫情指揮中心的第5類分類先後施打疫苗完畢，且接種率已達90%以上，至於收容人本身有無施打疫苗，因資源有限及防疫政策的規定，還沒有替收容人爭取打疫苗的計畫。

疫苗 疫情 保費 監獄

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