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姊指控弟把母遺體棄置醫院 不符遺棄罪構成要件不起訴
黃姓女子不滿胞弟在母親死亡之後，不去台大醫院領回大體，控告他涉嫌遺棄罪。台北地檢署調查後，認為遺棄罪保護的是被害人生存權利，不及於死後大體安置，日前依罪嫌不足，沒傳喚被告逕為不起訴處分。
檢方調查，黃氏姊弟的林姓母親生前都是跟弟弟同住，由弟弟負責照顧。2020年12月27日，林姓母親因病由黃弟送往台大醫院治療，後於今年3月24日死亡。
黃姊指控，弟弟竟然拒絕與台大醫院聯繫，放任母親大體無人處理，直到社工在4月12日輾轉聯繫他處置大體，她才知道發生什麼事。她認為，弟弟的行為已經涉犯遺棄直系血親尊親屬罪嫌。
檢方指出，刑法遺棄罪及遺棄直系血親尊親屬罪，欲保護的法益是維持生命繼續存在的生命權，而以法令有規範或契約所約明，負擔扶養、保護義務之人，作為犯罪的主體。以其所需負責扶養、保護的對象，作為犯罪客體。
雖然黃弟未於偵查中到案接受訊問，但本案告訴意旨是他涉犯遺棄直系血親尊親屬罪，且指述他把母親大體放在醫院。不過，由於遺棄罪保護的是被害人生存權利，不及於死後大體安置，日前依罪嫌不足，沒傳喚被告逕為不起訴處分。
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