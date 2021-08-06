花式滑冰經典賽不在台灣舉辦 冰協前秘書長吳奕德遭訴

中華滑冰協會自行取消「2019年亞洲國際花式滑冰經典賽－台北站」，冰協秘書長吳奕德稱有「隱形壓力」挨告。台北地檢署查出，吳是因亞洲總會幹部提醒，大陸不接受台灣在東奧前辦國際賽，因此冒用理事長名義發函取消，害冰協損失活動費5萬多元，今依背信等罪將他起訴。

滑冰協會自行宣佈原訂2019年10月30日至11月3日，於台北小巨蛋舉辦「2019年亞洲公開花式滑冰國際經典賽─台北站」，我方主辦權遭取消，並改由香港主辦。體育署調查後，撤免滑冰協會秘書長吳奕德職務，並停止給予滑冰協會補助1年。

2019年7月間，滑冰協會聲稱「臨時」遭國際滑冰總會（ISU）以「國際情勢不適合」為由通知取消賽事主辦權，且賽事改由香港主辦、中國東莞舉行，外交部也痛批中國政治力介入。

不料，隔日卻遭ISU以新聞稿回覆，指出我方早在5月底就主動提出可以把主辦權讓出。事後，吳奕德冰協秘書長職務遭撤免。吳男曾解釋，因為有「隱形壓力」而詢問國際總會有無更換地點考量，並非主動放棄。

案經冰協和教育部提告，吳奕德供稱，因亞洲總會的韓籍幹部曾私下透露，大陸不接受台灣在東京奧運前舉辦國際賽，吳認為要避免選手無法出賽東奧，為保護選手而盜用冰協理事長印章，發函國際總會詢問有無需要更換比賽地點。

總會回函是否要改為香港舉辦，吳再用自己名義發函同意。冰協因台北站賽事取消，損失場地等活動費用5萬多元，還得逐一退回企業贊助款逾100萬元。檢方今依偽造文書、背信等罪起訴吳男。