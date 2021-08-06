罵護理師「大摳呆」 男子被判拘役40天

張姓男子去年到醫院門診時，因不滿醫療流程，持異物戳楊姓護理師肩膀，並以「大摳呆」等語侮辱對方。台北地方法院今天依公然侮辱罪判決張男拘役40天，得易科罰金。可上訴。

判決指出，張男去年9月2日晚間在前往台北醫學大學附設醫院門診室外等候診療時，因醫療流程有疑慮而心生不滿，持異物戳一名楊姓護理師的右側肩膀，並以「大摳呆、妳自己認為自己很漂亮、妳只是醫院的小員工只是來服務民眾」等語當眾辱罵楊女。

楊女報警處理，張男到案後坦承不諱。檢方傳喚在場護理師作證，並調閱監視器畫面後，認定事證明確，依公然侮辱罪起訴張男，並聲請簡易判決。

台北地方法院審理後，認為張男到醫院就診，遇事不思冷靜以對，以不堪言詞漫罵楊女，導致對方的人格名譽因此受損，除了無濟解決看診順序，反滋生更多衝突及問題，行為並不足取，判處張男拘役40天，得易科罰金新台幣4萬元。全案可上訴。