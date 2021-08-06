快訊

雲林台西大雨狂轟 縣府宣布中午12點起停班停課

被赤字放逐的GOAT？球王梅西「21年足球分手」震撼彈

罵護理師「大摳呆」 男子被判拘役40天

中央社 / 台北6日電

張姓男子去年到醫院門診時，因不滿醫療流程，持異物戳楊姓護理師肩膀，並以「大摳呆」等語侮辱對方。台北地方法院今天依公然侮辱罪判決張男拘役40天，得易科罰金。可上訴。

判決指出，張男去年9月2日晚間在前往台北醫學大學附設醫院門診室外等候診療時，因醫療流程有疑慮而心生不滿，持異物戳一名楊姓護理師的右側肩膀，並以「大摳呆、妳自己認為自己很漂亮、妳只是醫院的小員工只是來服務民眾」等語當眾辱罵楊女。

楊女報警處理，張男到案後坦承不諱。檢方傳喚在場護理師作證，並調閱監視器畫面後，認定事證明確，依公然侮辱罪起訴張男，並聲請簡易判決。

台北地方法院審理後，認為張男到醫院就診，遇事不思冷靜以對，以不堪言詞漫罵楊女，導致對方的人格名譽因此受損，除了無濟解決看診順序，反滋生更多衝突及問題，行為並不足取，判處張男拘役40天，得易科罰金新台幣4萬元。全案可上訴。

護理師 公然侮辱 監視器

延伸閱讀

貝里斯護理師來台取經18個月結業 開啟交流新頁

長期臥床翁傷口生蛆 急診護理師急幫清理

不用再拿湯匙壓碎了！ 護理系學生出妙招讓藥丸秒變「2 c.c.」

「財財」四度咬傷人 女飼主為牠破財還被判拘役

相關新聞

公家未及時填補道路坑洞 律師：請求國賠有理

高雄市連日下雨，道路出現坑洞，律師葛光輝表示，如果養護單位沒及時回填，造成民眾身體或財產損害，以「雙軌制」可分別選擇直接...

姊指控弟把母遺體棄置醫院 不符遺棄罪構成要件不起訴

黃姓女子不滿胞弟在母親死亡之後，不去台大醫院領回大體，控告他涉嫌遺棄罪。台北地檢署調查後，認為遺棄罪保護的是被害人生存權...

花式滑冰經典賽不在台灣舉辦 冰協前秘書長吳奕德遭訴

中華滑冰協會自行取消「2019年亞洲國際花式滑冰經典賽－台北站」，冰協秘書長吳奕德稱有「隱形壓力」挨告。台北地檢署查出，...

不悔對李登輝遺像潑漆 資深女藝人：因他支持台獨

資深女藝人鄭惠中在台北賓館前總統李登輝追思會場丟擲紅漆汽球，被控毀損、妨害祭禮罪，台北地方法院昨天傳喚證人詰問並進行辯論...

葡萄王家族風暴！前總座遭控洩漏配方 無罪免賠2.5億

葡萄王生技公司前總經理曾盛陽被控指示竊取「康貝兒乳酸菌」配方，再放上網路部落格，檢方依違反營業秘密法起訴，一、二審均判曾...

有內線預知股票漲停板？他衝動匯250萬被銀行即時攔阻

近期股市熱絡，買股票幾乎成全民運動，散戶紛紛加入卻也讓詐團有機可乘，桃園王姓男子經素未謀面的「股友」介紹，聲稱有內線可預...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。