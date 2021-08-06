不悔對李登輝遺像潑漆 資深女藝人：因他支持台獨

資深女藝人鄭惠中在台北賓館前總統李登輝追思會場丟擲紅漆汽球，被控毀損、妨害祭禮罪，台北地方法院昨天傳喚證人詰問並進行辯論程序，鄭女說明犯罪動機，她表示，會潑漆是因李登輝支持台灣獨立，不必尊重。

鄭惠中說，李登輝的台獨政策引發台海兩岸有發生戰端的危機，李的政策製造台海不平靜，且扶植民進黨壯大，甚至還說過釣魚台是日本的屬地，「既然李登輝不是我們的人，所以我們也不必尊重他」。

鄭女說，潑漆當天她在台北賓館祈禱室時，只有她一個人，潑漆之後，也沒有想要離開現場，加上她的腿本來就不良於行，於是坐著沒走，當警察一到現場，就表明紅漆汽球是她扔擲的，應符合自首條件，請法官減刑。

鄭女的律師黃匡騏幫鄭女聲請調查證據，包括聲請調查台北賓館西廂的監視光碟、員警的密錄器勘驗，另聲請當庭實驗大型照片被水漆潑灑後經洗滌可復原，以及聲請函詢現場委外保全員證明鄭女為自首等，法官未准駁。

黃匡騏說，法官未准駁所聲請調查證據，未來如果判決不利鄭女，即會據以為法律理由幫鄭女提出上訴。

依起訴資料，鄭惠中去年8月14日在李登輝告別式會場，以丟擲紅漆汽球方式毀損李登輝的遺像，紅漆波及十字架花圈以及祈禱室的窗簾，檢警偵辦，依妨害祭禮、毀損2罪起訴鄭女，鄭女對妨害祭禮罪認罪，不認毀損，法院已審結，訂9月16日下午5時宣判。