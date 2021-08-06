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葡萄王家族風暴！前總座遭控洩漏配方 無罪免賠2.5億

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

葡萄王生技公司前總經理曾盛陽被控指示竊取「康貝兒乳酸菌」配方，再放上網路部落格，檢方依違反營業秘密法起訴，一、二審均判曾盛陽無罪，最高法院駁回上訴，曾盛陽無罪確定。

葡萄王創辦人曾水照育有2子1女，長子曾盛陽最早進入葡萄王歷練，曾被視為接班人，但他擔任上海葡萄王總經理期間，因公司虧損，次子曾盛麟從英國回國重新整頓公司，2014年曾水照過世後，曾盛麟接班，曾盛陽則出清葡萄王持股，與家族決裂。

檢方起訴主張，曾盛陽2016年6月6日前指示陳姓前員工取得「康貝兒乳酸菌」產品技術標準書內容，陳再委由現職的林姓專員下載該標準書，曾取得資料後透過謝姓女員工在部落格發表「恐怖的直銷益生菌配方<有圖有真相！！>」文章，洩漏乳酸菌成分書照片。曾盛陽、陳、林、謝女等人被依違反營業秘密法起訴。

一、二審認為，被洩露的部分乳酸菌配方內容，無法讓葡萄王損失經濟利益或消減競爭力，另葡萄王是經營50年大廠，技術能力有一定水準，若將配方視為秘密，應不會用相對不嚴謹的管理措施，認定未盡合理保護。再者，乳酸菌成分書內容並非營業秘密，因此判曾盛陽等人無罪。案件上訴，最高法院駁回確定。

民事部分，葡萄王生技認為曾盛陽等人洩漏乳酸菌配方，侵害公司營業秘密，造成公司損失2億5542萬8800元，提刑事附帶民事訴訟，要求曾盛陽等人賠償；法院認為，因曾盛陽等人刑事部分獲判無罪，駁回葡萄王公司請求，最高法院也駁回上訴確定。

葡萄王生技公司現任董事長曾盛麟，也是前總經理曾盛陽的胞弟。圖／聯合報系資料照片
葡萄王生技公司現任董事長曾盛麟，也是前總經理曾盛陽的胞弟。圖／聯合報系資料照片
葡萄王生技公司前總經理曾盛陽被控洩漏乳酸菌配方，最高法院判無罪確定。圖／聯合報系資料照片
葡萄王生技公司前總經理曾盛陽被控洩漏乳酸菌配方，最高法院判無罪確定。圖／聯合報系資料照片

生技 民事訴訟

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