高雄少女誤入博弈平台 協助招攬僅賺千元還觸法
高雄一名17歲少女小美（化名）誤入博弈平台，協助平台拉攏玩家加入俱樂部，小美時常為了業績，也跟著下去賭博，前前後後僅賺得千多元，不料經高雄市警局少年隊查獲後，還要吃上賭博罪官司。
警方表示，小美在網路上看到社群媒體資訊，應徵「暑期打工」，藉由幫忙張貼廣告、招攬玩家貼文抽傭金，不料經少年隊網路巡邏見到，深入了解後，才發現小美是幫博弈平台工作。
該博弈平台內有麻將、十三支、妞妞等遊戲，原只是一般娛樂手遊，提供防疫期間讓親友線上休閒娛樂，但有不肖分子在遊戲內開設「俱樂部」，廣招賭客加入並抽取水錢。
另外也打著「無經驗可」、「輕鬆代理」、「被動收入」等口號，招攬青少年經營「代理」，於社群網站幫忙張貼宣傳廣告，招攬玩家加入俱樂部，即可輕鬆賺取零用錢。
不知因此碰觸刑法賭博罪的小美，直到警方持搜索票上門，才知道違法，當場嚇得說不出來話來。小美也說，加入平台後，前後僅賺得1千多元，沒想到觸法，得不償失。
市警局少年隊長王春生表示，疫情關係許多犯罪開始往網路、社群媒體、手遊等方向延伸，許多犯罪集團招攬懵懂少年加入，並從事招攬賭客、詐欺車手等工作，甚至到後來有少年直接參與賭博或加入詐騙集團。呼籲民眾要留心網路上的資訊，並注意子女使用網路的狀況，以免遭到不法分子招攏成為犯罪集團之工具。
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