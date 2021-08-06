快訊

帛琉旅遊泡泡最快8月14日重啟 這次可以自由行、打疫苗

拜登政府首度對台軍售 專家：雙方政府仍須省思

高雄少女誤入博弈平台 協助招攬僅賺千元還觸法

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名17歲少女小美（化名）誤入博弈平台，協助平台拉攏玩家加入俱樂部，小美時常為了業績，也跟著下去賭博，前前後後僅賺得千多元，不料經高雄市警局少年隊查獲後，還要吃上賭博罪官司。

警方表示，小美在網路上看到社群媒體資訊，應徵「暑期打工」，藉由幫忙張貼廣告、招攬玩家貼文抽傭金，不料經少年隊網路巡邏見到，深入了解後，才發現小美是幫博弈平台工作。

該博弈平台內有麻將、十三支、妞妞等遊戲，原只是一般娛樂手遊，提供防疫期間讓親友線上休閒娛樂，但有不肖分子在遊戲內開設「俱樂部」，廣招賭客加入並抽取水錢。

另外也打著「無經驗可」、「輕鬆代理」、「被動收入」等口號，招攬青少年經營「代理」，於社群網站幫忙張貼宣傳廣告，招攬玩家加入俱樂部，即可輕鬆賺取零用錢。

不知因此碰觸刑法賭博罪的小美，直到警方持搜索票上門，才知道違法，當場嚇得說不出來話來。小美也說，加入平台後，前後僅賺得1千多元，沒想到觸法，得不償失。

市警局少年隊長王春生表示，疫情關係許多犯罪開始往網路、社群媒體、手遊等方向延伸，許多犯罪集團招攬懵懂少年加入，並從事招攬賭客、詐欺車手等工作，甚至到後來有少年直接參與賭博或加入詐騙集團。呼籲民眾要留心網路上的資訊，並注意子女使用網路的狀況，以免遭到不法分子招攏成為犯罪集團之工具。

高雄一名17歲少女小美（化名），誤入博弈平台，協助平台拉攏玩家加入俱樂部。記者邱奕能／翻攝
高雄一名17歲少女小美（化名），誤入博弈平台，協助平台拉攏玩家加入俱樂部。記者邱奕能／翻攝
高雄一名17歲少女小美（化名），誤入博弈平台，協助平台拉攏玩家加入俱樂部。記者邱奕能／翻攝
高雄一名17歲少女小美（化名），誤入博弈平台，協助平台拉攏玩家加入俱樂部。記者邱奕能／翻攝
高雄一名17歲少女小美（化名），誤入博弈平台，協助平台拉攏玩家加入俱樂部。記者邱奕能／翻攝
高雄一名17歲少女小美（化名），誤入博弈平台，協助平台拉攏玩家加入俱樂部。記者邱奕能／翻攝
高雄一名17歲少女小美（化名），誤入博弈平台，協助平台拉攏玩家加入俱樂部。記者邱奕能／翻攝
高雄一名17歲少女小美（化名），誤入博弈平台，協助平台拉攏玩家加入俱樂部。記者邱奕能／翻攝

賭博 社群媒體

延伸閱讀

6天4起！高雄雨後馬路再現坑洞 BMW衰輾爆胎

高雄17歲少年墜樓 送醫搶救無效死亡

高雄山區土石流警戒區撤離1263人 明起3天還會下雨

吳亦凡染指美國少女淫行曝光 吳母滅親崩潰爆入院

相關新聞

公家未及時填補道路坑洞 律師：請求國償有理

高雄市連日下雨，道路出現坑洞，律師葛光輝表示，如果養護單位沒及時回填，造成民眾身體或財產損害，以「雙軌制」可分別選擇直接...

葡萄王家族風暴！前總座遭控洩漏配方 無罪免賠2.5億

葡萄王生技公司前總經理曾盛陽被控指示竊取「康貝兒乳酸菌」配方，再放上網路部落格，檢方依違反營業秘密法起訴，一、二審均判曾...

不悔對李登輝遺像潑漆 資深女藝人：因他支持台獨

資深女藝人鄭惠中在台北賓館前總統李登輝追思會場丟擲紅漆汽球，被控毀損、妨害祭禮罪，台北地方法院昨天傳喚證人詰問並進行辯論...

有內線預知股票漲停板？他衝動匯250萬被銀行即時攔阻

近期股市熱絡，買股票幾乎成全民運動，散戶紛紛加入卻也讓詐團有機可乘，桃園王姓男子經素未謀面的「股友」介紹，聲稱有內線可預...

夫重男輕女離家出走20年 妻請求離婚結束39年婚姻

翁婦與王男結婚39年，王重男輕女，經常謾罵2名女兒；20年前王男離家出走，僅老母過世及兒子結婚有出面，經翁婦請求離婚，女...

新歡噹前妻「出軌」還要她去問律師 違保密協議賠15萬

伍姓男子懷疑妻子外遇，委託徵信社調查，發現妻子和潘姓男子有一腿，潘和伍到派出所簽和解契約書，承諾賠償25萬元，但協議伍不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。