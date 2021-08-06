高雄少女誤入博弈平台 協助招攬僅賺千元還觸法

高雄一名17歲少女小美（化名）誤入博弈平台，協助平台拉攏玩家加入俱樂部，小美時常為了業績，也跟著下去賭博，前前後後僅賺得千多元，不料經高雄市警局少年隊查獲後，還要吃上賭博罪官司。

警方表示，小美在網路上看到社群媒體資訊，應徵「暑期打工」，藉由幫忙張貼廣告、招攬玩家貼文抽傭金，不料經少年隊網路巡邏見到，深入了解後，才發現小美是幫博弈平台工作。

該博弈平台內有麻將、十三支、妞妞等遊戲，原只是一般娛樂手遊，提供防疫期間讓親友線上休閒娛樂，但有不肖分子在遊戲內開設「俱樂部」，廣招賭客加入並抽取水錢。

另外也打著「無經驗可」、「輕鬆代理」、「被動收入」等口號，招攬青少年經營「代理」，於社群網站幫忙張貼宣傳廣告，招攬玩家加入俱樂部，即可輕鬆賺取零用錢。

不知因此碰觸刑法賭博罪的小美，直到警方持搜索票上門，才知道違法，當場嚇得說不出來話來。小美也說，加入平台後，前後僅賺得1千多元，沒想到觸法，得不償失。