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有內線預知股票漲停板？他衝動匯250萬被銀行即時攔阻
近期股市熱絡，買股票幾乎成全民運動，散戶紛紛加入卻也讓詐團有機可乘，桃園王姓男子經素未謀面的「股友」介紹，聲稱有內線可預知一早開市就某幾支股票直攻漲停板，跑到銀行想匯250萬元委推對方操作，經行員勸退他一度堅信能賺錢，警方到場曉以大義，他才明白險遭詐保住老本。
桃園分局同安派出所指出，昨天下午3點多接獲元大銀行職員通報，表示有名王姓男子疑遭詐想匯250萬元到指定帳戶，員警劉昀菘、張簡宇全及陳映均到場了解，王解釋已經觀察股市許久，經股友拉近LINE群組中，裡頭的人有內線消息可以報明牌、預知漲停板。
因此他昨準備250萬元要匯入其中1人的指定帳戶，打算交由對方代操作，還現場向警方分析說「明天買200萬的漲停板，就可以現賺18萬啦」，銀行員也細心解釋說，王出示的投資平台已有多人遭詐騙，認為他很可能也受害。
但王一開始仍堅稱，股友的內線知道明天哪支股票會漲停板，要在9點開市前就先買好才賺得到，並稱「大家都股友，好牌都報來報去」，但員警無奈勸說「如果有那麼好賺的話，每個人都加入了啦」，也質疑王是否和他稱的好友見過面。
王男經員警、銀行員解釋許久，才漸漸能接受可能是場騙局，員警也要他別相信來路不明的平台，應循正常管道投資，最後他才放棄匯款保住250萬元老本。
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