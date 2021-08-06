有內線預知股票漲停板？他衝動匯250萬被銀行即時攔阻

近期股市熱絡，買股票幾乎成全民運動，散戶紛紛加入卻也讓詐團有機可乘，桃園王姓男子經素未謀面的「股友」介紹，聲稱有內線可預知一早開市就某幾支股票直攻漲停板，跑到銀行想匯250萬元委推對方操作，經行員勸退他一度堅信能賺錢，警方到場曉以大義，他才明白險遭詐保住老本。

桃園分局同安派出所指出，昨天下午3點多接獲元大銀行職員通報，表示有名王姓男子疑遭詐想匯250萬元到指定帳戶，員警劉昀菘、張簡宇全及陳映均到場了解，王解釋已經觀察股市許久，經股友拉近LINE群組中，裡頭的人有內線消息可以報明牌、預知漲停板。

因此他昨準備250萬元要匯入其中1人的指定帳戶，打算交由對方代操作，還現場向警方分析說「明天買200萬的漲停板，就可以現賺18萬啦」，銀行員也細心解釋說，王出示的投資平台已有多人遭詐騙，認為他很可能也受害。

但王一開始仍堅稱，股友的內線知道明天哪支股票會漲停板，要在9點開市前就先買好才賺得到，並稱「大家都股友，好牌都報來報去」，但員警無奈勸說「如果有那麼好賺的話，每個人都加入了啦」，也質疑王是否和他稱的好友見過面。