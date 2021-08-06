夫重男輕女離家出走20年 妻請求離婚結束39年婚姻

翁婦與王男結婚39年，王重男輕女，經常謾罵2名女兒；20年前王男離家出走，僅老母過世及兒子結婚有出面，經翁婦請求離婚，女兒作證稱「6年前，弟弟結婚的時候，爸爸坐主桌，我已經認不太出來是爸爸」，法官以翁婦與王男的夫妻感情已蕩然無存，已無法回復，判決准予離婚。

翁婦主張，她與王男於1982年結婚，婚後育有1子2女，她在結婚後，除在王男擔任實際負責人的紙品公司任職外，尚須照顧兒女及王男的日常生活起居，王男則以公司業務須應酬為由，經常在外喝酒，而王喝酒後，動輒大聲咆哮，嫌她不陪他出去應酬，尤有甚者，對於所生二名女兒任意謾罵，甚至常常說要把她和2名女兒趕出去。

至1999年間，王男公司生意走下坡，他喝酒愈多，酒後咆哮情節愈盛，她為了子女，只能隱忍，豈料，於2001年間，王男稱要將自己房間留給兒子，就此離家，其間除幾次回家拿私人物品外，均未回家，迄今除12年前婆婆去世在喪禮上、6年前在兒子結婚的婚禮上有見到外，2名女兒根本認不出爸爸。

翁婦強調，王男離家後，完全未盡人夫、人子之責，對於2名女兒未加聞問，直至去年她 接獲台中中山醫院電話，方知王男住院，他出院後又無音訊，因此請求離婚，而王男未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀作何聲明或陳述。

大女兒作證說「12年前，爸爸有打電話給媽媽，這是媽媽告訴我的，媽媽說爸爸說奶奶過世了叫我們去祭拜奶奶，當時去台中殯儀館，我記得那天早上的清晨，但不記得日期，在殯儀館看到爸爸、姑姑，爸爸旁邊還有一個我不認識的女人，因為當時看到爸爸對那個女人態度很親暱，那個女人的年紀看不出來，應該比我爸爸的年紀小，之後沒有再看過爸爸，只有在殯儀館那天看到，後來在6年前弟弟結婚的時候，爸爸也有坐主桌，因為我已經認不太出來是爸爸」。