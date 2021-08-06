新歡噹前妻「出軌」還要她去問律師 違保密協議賠15萬

伍姓男子懷疑妻子外遇，委託徵信社調查，發現妻子和潘姓男子有一腿，潘和伍到派出所簽和解契約書，承諾賠償25萬元，但協議伍不能透漏此事，否則可請求100萬懲罰性違約金。伍離婚後結交陳姓女友，陳女卻傳訊息諷他前妻「妳出軌是事實」、「我想怎麼講就怎麼講」，潘求償，台灣高等法院判伍須賠償15萬元確定。

潘姓男子表示，因伍姓夫妻不睦，他曾和伍的前妻交往，2019年12月初被徵信社抓包，他向伍表示願意賠償。同月28日，雙方在桃園市警平鎮分局建安派出所達成和解，潘賠償伍25萬元；和解契約書也約定伍不得主動透露這件事，否則將遭索100萬元懲罰性違約金。

但去年5月14日，伍的陳姓新女友卻傳訊息給他前妻，自我介紹說「嗨我是他的女朋友，也是他未來的老婆，今天他有給我看妳傳的訊息了，小姐，做人差不多一點」，並指「妳出軌是事實」、「簽和解的是他妳搞清楚，不是我，我想怎麼講就怎麼講」、「他叫我不要公開呀，我都清楚呀，但他是他，妳是妳，去問一下律師簽字的人不是我，我再跟妳說一次，去問律師哦！」。

潘姓男子表示，他和伍的前妻都不認識陳女，但陳女卻對外遇事件知之甚詳，若不是伍主動告知，怎麼可能知道細節，因此依約求償100萬元。

高等法院審理時，伍姓男子辯稱女友可能是趁他睡覺時翻看他和前妻的通訊紀錄，否認主動告知前妻外遇。

高院認為，陳女自認簽和解書的是伍姓男友，她不受保密約定拘束，但潘、伍的前妻和陳女間並無共同朋友，況且伍的手機裡也沒有和解契約檔案，可見細節都是伍所告知，潘主張伍違反保密約定有據。