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贈與千萬房產卻未獲供養 台南母女對簿公堂重修舊好

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市楊姓母親把市價上千萬房屋、土地贈與給女兒，約定房產過戶後2年內，女兒要按月給母親5萬元，但女兒因疫情影響無法返回大陸工作賺錢，無法履約，母女鬧翻。但2016年新制房屋合一稅上路，女兒雖同意交還房產，楊母日後處理房產卻多出90萬元稅金，最後經由訴訟，法官判女兒須交還房產且回復其所有權登記日，楊母討回房產且省下90萬元稅金，母女才重修舊好。

楊母主張，2019年12月間將房產贈與女兒，並於同日申報移轉房屋稅籍，去年1月底也以贈與為由將土地移轉登記給女兒。然而，她贈與房產前，曾與女兒約定，應自過戶次月起2年內，每月按時給付5萬元給她，未料，女兒卻未依約履行，屢次催討都無下文，今年1月間以存證信函通知女兒，表示要撤銷贈與房產。

女兒表示，她因新冠疫情緣故，無法繼續原本在大陸地區工作，致無法依約給付，母女間因此事鬧翻，現在搬去與弟弟同住。她說，收到母親寄送存證信函前，弟弟曾告知母親可能會採取一些訴訟行為，存證信函可能是弟弟代母親所寄出的。

面對母親有意撤銷先前所贈與的房產，女兒自知理虧，對此並無異議，同意返還該筆房地產，然而，女兒卻遲未採取行動將房產回復為母親所有。

經手律師侯信逸點出，因女兒發現，如果雙方以合意方式返還該筆土地，母親重新取得該筆土地的登記時點將於今年4月之後，若日後母親想出售該筆土地，即適用自2016年元旦實施的新制房屋合一稅，屆時將多出高達90萬元稅金。

因此，楊母僅能依法提起訴訟請求法院判決，回復所有權，在勝訴後再持法院確定判決，即得向地政機關辦理移轉回復所有權的登記，換言之，回復到原先取得2015年9月間的時點，楊母可省下90萬元稅金。

母女兩人對簿公堂，台南地院審酌，女兒既未依兩造協議，自房產過戶次月起2年內，每月給付7母親5萬元，楊母也以存證信函撤銷對女兒的贈與契約，依民法規定該該契約自始無效，因此，法院判楊母勝訴，女兒應塗銷其所有權移轉登記，回復登記為母親所有。

台南這對母女最後經由訴訟，法官判女兒須交還房產且回復其所有權登記日，楊母討回房產且省下90萬元稅金，母女才重修舊好。圖／本報資料照
台南這對母女最後經由訴訟，法官判女兒須交還房產且回復其所有權登記日，楊母討回房產且省下90萬元稅金，母女才重修舊好。圖／本報資料照

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