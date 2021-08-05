宣昶有遭「林博士」詐810萬 提告勝訴、求償中

桃園市復興區農會前理事長葉國崇、信用部前主任廖學麟被控為賺投資佣金，偽造45億元農會支票供融資，聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有都受波及，宣獲不起訴。一審依偽造有價證券判葉、廖各5年、8年徒刑，案經上訴，台灣高等法院本月3日駁回。宣昶有表示，2015年遭顧問林名詐欺810萬元，目前與林已無業務關係，且相關訴訟仍進行中。

宣昶有表示，2015年1月間，林明謊稱為「林博士」，並告知如提供810萬元資金，可協助他擔任負責人的翼陞生物科技公司籌資，之後再度謊稱可無償擔任翼陞公司財務顧問，繼續協助籌措資金來償還債務。

宣說，但事後他和翼陞公司從未取得資金，因林明自始未返還810萬元，因此翼陞公司與對方解約，並提詐欺告訴，且林在今年3月4日已經最高法院判決定讞。而翼陞公司早在2016年間解除林明財務顧問的身分，雙方已無業務關係，且關於810萬元的民事訴訟也在進行中。

本件源於廖學麟犯後擔心黑白兩道上門，主動自首。桃園地方法院也依偽造有價證券罪判接觸葉國崇、廖學麟的徐鴻甲與許茗鑫7年、5年徒刑，林明因詐欺取財未遂遭處刑1年6，專門出售偽造銀行支票的潘錫財被依交付偽造有價證券罪判刑3年6月，並沒收100萬犯罪所得。

林明等人上訴。林不承認詐欺取財未遂，但高院認為林明在安排自稱是「神華基金會」旗下賀斯緹亞投資公司財務長的陳文清（通緝中）與宣昶有會面簽約前，應已與陳文清、廖學麟會面討論而知道5億元偽造支票有瑕疵、無法兌現，林卻決定依照計畫進行相關融資，不合理，駁回上訴。