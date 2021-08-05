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醫師聯手藥師假開慢簽詐健保 還盜刷妻兒健保卡數百次

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

新北市中和區一家診所與樓上的藥局串通，將前往看感冒的病患病歷改為慢性病，開立慢性處方籤，診所的夏姓醫師還盜刷妻兒健保卡數百次，藉此詐領保險給付共約37萬元，經健保署發現後，交由新北地檢署偵辦。新北檢今偵結，依詐欺取財等罪嫌起訴診所的負責人夏姓醫師。

檢方調查，夏姓醫師在中和開立診所，2012年成健保署特約診所，位於診所二樓的藥局同年也加入成為健保署特約藥局。夏姓醫師與藥局的劉姓藥師共謀，想詐領健保費。

兩人從2015年開始竄改多名病患的處方簽，將實際領3-5天藥的處方，改為慢性病連續處方籤調劑。更在2012年到2018年期間，夏姓醫師趁妻、兒出國時，持續刷妻、兒的健保卡分別296次、341次，虛報診療費。兩人詐得的保險給付金額共為37萬餘元。

夏姓醫師與劉姓藥師坦承犯行，且經過健保署調查，遭偽造紀錄的民眾皆表示沒有診療紀錄所載的病況，而夏姓醫師的妻、兒也確實不在台灣。

檢方認為，夏男身為醫師，應據實填載醫療紀錄請領健保費，卻不斷申報不實的醫療紀錄來詐領健保費，因而起訴夏男，並從重依詐欺取財罪嫌論斷。至於劉姓藥師則獲緩起訴處分確定。

夏姓醫師聯手劉姓藥師，將感冒的病人改成慢性病，開立慢性處方簽詐領健保費，新北地檢署依詐欺取財罪嫌將夏男起訴。圖／聯合報系資料照
夏姓醫師聯手劉姓藥師，將感冒的病人改成慢性病，開立慢性處方簽詐領健保費，新北地檢署依詐欺取財罪嫌將夏男起訴。圖／聯合報系資料照

健保卡 醫師

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