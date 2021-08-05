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聯醫前主任遭控涉貪 開庭後受訪：撙節經費無不當得利

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市立聯合醫院藥劑部前主任陳立奇，2019年遭指控以４件「醫院社區整合式長照藥事服務計畫」委辦採購案，透過台灣臨床藥學會、顏焜熒基金會執行長蕭宏緯，以不實單據核銷，獲取不法利益269萬餘元，全案5人遭依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪起訴。今天士林地方法院開庭，陳立奇庭後強調，委辦案是用來解決計畫案遇到的問題「沒有任何人有不當得利」

全案經士林地檢署起訴將近2年，今天為此案今年首度開庭。被告蕭宏緯稱，在法庭上認罪，強調「我錯在便宜行事」願意負責，也用老婆名義領了助理薪資18萬，但款項都用在行銷推廣計畫案上。蕭指出，原本這些都是做公益不求回報，以為要內部核銷才會拿出不實單據核銷，但絕對沒有拿不法利益。

今天法院傳喚今年2月退休的聯醫副院長翁林仲作證，用以釐清藥劑部多年前推動社區整合式長照藥事服務計畫的背景，即當初公衛計畫背後遭遇何種難題。

陳立奇在庭後稱，2015年間，民眾認為「家庭藥師」根本是詐騙集團，且當時沒有資訊系統可以使用，社區藥師無法加入，才會透過委辦案解決問題。起初還沒有經費時，基金會更是先墊款，負責宣導推行，後來很大的心力用在「建置系統」才能加強與社區的連結，解決公衛計畫遇到的困難。

陳立奇坦承「這是公家的好事、是我做太多」假設當年資訊費用都給廠商，沒有放在基金會就沒事了，會找基金會是因為計畫是長久的，希望能控流「撙節經費」今天法院審理金流都清清楚楚，全都專款專用。

陳立奇強調，他是業務執行的主管，願意承受督導不周的指正，若是業務督導上有瑕疵，應該也是行政督導問題；刑事部分，自認絕對沒有涉及不法，起訴指控詐得款項，都是用在建制資訊設備上，外行人不清楚若沒有建設資訊系統，計畫案是走不下去的。

對於今日蕭的供詞，陳立奇認為，蕭是來幫忙的，當初的供述是在驚慌的情況下說的，各位之前看到的不是事實；另外，蕭所經手的金流，用途都是與計畫案有關「沒有任何人有不當得利、沒有任何人拿到任何好處」更沒有詐得公款的事實。執行過程同仁有沒有便宜行事，這是另一回事，可以再做討論。

士林地檢署2019年9月起訴，時任聯合醫院藥劑部主任陳立奇，涉嫌於2015、2016年間，利用督辦「104年度社區整合式長照藥事服務計畫」等4件採購案機會，由蕭宏緯提供不實單據給臨床藥學會核銷，又向聯醫申報，陳立奇和下屬驗收通過，涉詐取269萬餘元採購案款項，遭依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪起訴。

陳立奇庭後強調，全案沒有人有不當得利。記者蕭雅娟／攝影
陳立奇庭後強調，全案沒有人有不當得利。記者蕭雅娟／攝影

長照 藥學 貪汙

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