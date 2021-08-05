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李登輝追思會砸場潑紅漆 鄭惠中出庭：可清洗就非毀損

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

資深女藝人鄭惠中去年8月14日在台北賓館前總統李登輝追思會場丟擲紅漆汽球，檢警查辦，依毀損、妨害祭禮罪起訴；台北地方法院今天開庭，鄭女承認妨害祭禮，否認毀損，律師幫鄭女聲請調查證據，希望在法庭實驗遭毀損的遺像可否復原。

鄭惠中說，她已在家中自作實驗，證明紅色水漆潑遺像可以清洗復原，並製作光碟呈給法院參考，所以她不涉及毀損罪，但就承認的妨害祭禮罪部分，請法官可以從輕量刑。

鄭女委任律師黃匡麒說，鄭女潑漆並未使遺像達到「致令不堪使用」的違法要件，且鄭女的行為屬言論自由的表意範圍，將會再具狀陳報、說明內涵。

法官今天也傳喚事發時執行聚眾勤務的台北市警察局保安警察大隊黃姓員警作證，調查鄭女是否符合自首減刑條件。

黃姓員警證稱，鄭惠中一開始坐在台北賓館祈禱室的最後一排，後來走第一排，他有聽到遺像倒下發出「砰」的一聲，也看見室內左邊有3名男子在勸鄭為何潑漆，黃的相關證詞是否有助鄭女輕判，法官自由心證審酌。

資深藝人鄭惠中。本報資料照
資深藝人鄭惠中。本報資料照
資深女藝人鄭惠中去年8月14日，在台北賓館前總統李登輝追思會場丟擲紅漆汽球。圖／讀者提供
資深女藝人鄭惠中去年8月14日，在台北賓館前總統李登輝追思會場丟擲紅漆汽球。圖／讀者提供

鄭惠中 警察 律師 李登輝 潑漆

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