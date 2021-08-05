新店隨機殺人嫌認罪道歉 死者家屬盼快執行死刑

男子王秉華與妻子吵架，去年3月持刀隨機刺死路人。聯合報記者陳俊智／翻攝

男子王秉華在新北市新店區持刀隨機殺死騎士，一審遭判死刑，二審今天開庭，他認罪並說「很抱歉」。死者父親說，不認識的人都殘忍殺了，應快點執行死刑，放出來可能再殺他人。

王男還押時，面對媒體提問，是否抄寫很多經文懺悔；王男先是鞠躬4次，接著說「我很抱歉」。

王男在庭上認罪，並說今年3月已與妻子協議離婚；辯護人聲請傳喚王男的父親及母親，證明他犯後態度已經改變，此與復歸可能性及家庭支持有關，另外聲請傳喚製作量刑前調查鑑定報告的5名專家，瞭解王男復歸社會可能的評估（再犯風險），以及他患有間歇性暴怒症等是否影響復歸社會等。

公訴檢察官駁斥，鑑定報告已詳細說明，沒有傳喚專家必要；王男在案發後羈押至今，其行為在監所控制範圍內，他的父母與他接觸有限，無法做出犯後態度等專業判斷，也沒有傳喚必要。

死者的父親表示，這些證人都不用傳喚，對本案沒有特別期待，應快點執行王男死刑，王男對不認識的人都能手段殘忍殺害，如果放出來，任何人都可能被殺害。律師則說，一審曾要傳喚專家，但專家回應鑑定寫得很詳細，不願到庭；一審也有打給王男的父母，但他們不願到庭，而是提交書面意見。死者家屬沒有意願調解。

受命法官曹馨方指出，是否傳喚證人，待合議庭評議後決定，另提及王男抄寫經文很勤並一疊一疊透過辯護人提交到法院，使卷宗很快就滿了，建議把抄寫經文列清單提交，比較好整理。本件爭點為自首犯行，是否應減刑，以及依據量刑因子，本件是否量處死刑。

全案緣於，王秉華於去年3月13日晚間駕車偕妻外出，因用餐地點與妻子爭執，在新北市新店區中正區速食店前臨停，為發洩情緒，持料理刀下車，小碎步助跑3步後，朝前方素不相識的林姓騎士背部猛刺一刀後開車逃逸，林姓騎士送醫不治。王妻報警後，警方到場將王男逮捕。

王男落網辯稱有精神疾病，一審送精神鑑定後，認定王男犯案時並無精神障礙導致不能辨識行為違法，且泯滅人性，當下是被動配合妻子要求才向警方自首，自首並非真誠悔悟，是出於「情勢所迫」，不予減刑，判處死刑。王男提起上訴，二審由台灣高等法院審理。