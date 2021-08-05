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他殺孝子判死頻寄佛經給法官 死者父：出來誰都可能被殺

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

男子王秉華與妻子吵架，去年3月持刀隨機殺死路邊的林姓機車騎士，台北地方法院審理時，王聲稱符合自首、聲請精神鑑定求減刑，但北院判他死刑，褫奪公權終身。王上訴，台灣高等法院今行準備程序，辯護律師認為死刑不當；死者父親則批王殘忍，並指放他出來「任何人都可能被他殺」。

2020年3月13日晚間，王秉華與妻子（今年3月已離婚）在新北市新店區IKEA購物後，想邀妻子去娘家附近吃晚餐，王的妻子不願意，夫妻兩人坐在車內口角爭執。

檢察官指控，王與妻子爭執不下，突然拿起放在車內的料理刀走下車，刺向路旁坐在機車上停等姊姊下班的林姓男子，林一刀畢命。王行凶後開車走人，被警方逮捕，檢察官偵查起訴時，建請法官判王最嚴厲之刑。

一審時，王告訴法官與妻子吵架後「腦袋一片空白」，因前方有身穿螢光色雨衣的機車騎士，就衝下車持刀刺他，但沒有殺人犯意。王認為自己是自首，因為殺人後第1通電話是打給林姓友人，友人叫他報警，第2通電話打給母親，母親也要他報警，於是他用手機撥打「110」等警察趕來，再向警察表示自己精神有問題。

林姓死者的父親說，家裡比較傳統，生了3個女兒後又再拚出男丁傳香火，兒子很孝順，除當兵外都在他身邊學木工，發生悲劇後家裡的工具都不知道要如何處理，「我的家庭都破碎了」。

高等法院今行準備程序，辯護律師陳曉婷主張本案應適用刑法第62條自首條款，且量處死刑也不當；但檢察官認為一審已經明白說明為何不予減刑，認為上訴無理由。

因王秉華在看守所中抄寫、繪製了許多經文，統統寄給法官，法官今在提示證據時，勸王只要列出清單即可，否則「卷宗很多都是經文」。法官整理兩大爭點，第一是被告自首犯行是否裁量予以減刑？第二則是一量刑因子是否量處死刑？

辯護律師認為王有「間歇性暴怒障礙症」，應該納入考量，並聲請傳喚量刑前調查鑑定評估報告書上的5名鑑定人與王的父母作證，釐清再犯風險、復歸社會可能性與家庭支持。檢察官則認為被告後都羈押在看守所，行為都在控制範圍內，王的父母豈能知道兒子是否轉變？且解讀、採用鑑定報告是法官的職權，鑑定人已用淺顯白話書寫，沒有傳喚必要。

林姓死者的父親表示，王秉華的手法太殘忍了，社會怎麼能容忍？他只期待執行死刑，並說王若放出，任何人都可能被他殺死。

男子王秉華與妻子吵架，去年3月持刀隨機殺死路邊的林姓機車騎士，一審判他死刑。王上訴，台灣高等法院今行準備程序，辯護律師認為死刑不當；死者父親則批王殘忍，並指放他出來「任何人都可能被他殺」。記者王宏舜／攝影
男子王秉華與妻子吵架，去年3月持刀隨機殺死路邊的林姓機車騎士，一審判他死刑。王上訴，台灣高等法院今行準備程序，辯護律師認為死刑不當；死者父親則批王殘忍，並指放他出來「任何人都可能被他殺」。記者王宏舜／攝影

死刑 檢察官 自首

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