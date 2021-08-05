不爽提分手 男登進女友臉書帳號po私密照還討2萬遭訴
王姓男子不滿趙姓女友提分手，竟擅自登入趙女的臉書帳號，張貼兩人性愛過程中口交截圖照片，損害趙女名譽及人格尊嚴，王男又涉嫌向趙女討2萬元，才願意刪掉性愛影片，導致趙女心生畏懼。士林地檢署偵結，依照無故輸入他人帳號密碼等罪嫌起訴。
起訴指出，今年2月11日下午1時許，王男在家中用手機輸入趙女的臉書帳密，登入其帳號，張貼兩人的口交截圖照片，供不特定人士觀覽，又接續用臉書恫嚇「照片都是你同意拍的、如果要刪掉、請你說服我、我會用這帳號把影片傳給所有人、要死一起死」，並向趙女要求2月28日前支付2萬元，才會同意刪除猥褻影片。
趙女的臉書遭王男惡搞，張貼猥褻照片，擔心匯款後，王男可能翻臉不刪除影片，於是報警提告指控前男友恐嚇、張貼猥褻照片。王男到案坦承全部犯行。檢方認定，王男行為涉嫌散布猥褻物品、加重誹謗、無故輸入他人帳號密碼罪嫌，從重以無故輸入他人帳號密碼罪起訴，另討2萬元部分，則依照恐嚇取財未遂罪嫌起訴。
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