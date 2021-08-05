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土地糾紛 前鄉代建商妻槓上某建設課長 互嗆對方惡劣

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣建商向媒體投訴在員林市興建透天厝，卻因前方道路被對面包括埤頭鄉公所建設課鍾姓課長等住戶以圍籬圍住出入口和掛紅布條等方式，讓她6戶透天厝賣不出去，直稱遇到鴨霸課長；不過鍾課長今天說，是建商先拆原住戶的地上物、又先圍路，完全沒來溝通，此案已進入法律訴訟，而今天和鍾課長同一邊的住戶反批建商佔用道路在先，還惡人先告狀。

永靖鄉賴姓前鄉代的妻子張姓女建商，最近向媒體投訴，他們在員林市興建10戶透天厝，由於地段好，一下子就賣掉4戶，但後來因與對面住戶鍾課長等人衍生道路糾紛，鍾課長等人不僅把巷道用鐵圍籬一分為二擋起來，阻礙出入，還掛上寫著「路地產權有糾紛法院訴訟中」的紅布條，讓來看房子的買家卻步，其餘6戶很難賣出。

張姓建商還對媒體說，鍾課長夫妻占用住家前的空地10幾年，並私設鐵捲門，將空地蓋成社區的小型停車場，後來才跟他們衍生糾紛。不過今天媒體再打給女建商時，她不願再多做說明，只說「已經哭到沒眼淚了」就掛掉電話。

鍾課長今天則說，建商出入口本來沒要從他們社區出入，後來建商又取得四十八分之七土地權利，就強行要從他們的私有土地出入，土地也是4戶住戶所有，後來建商又先圍路，完全沒來溝通，建商錯在先，她無法接受被指為鴨霸課長，會保留法律追訴權。

和鍾課長同一邊的住戶說，建商為了要賣好價錢，屋子騎樓都蓋出來，而衍生通行道路問題，是建商先圍路，又打掉原本無尾巷的短牆，他們本來住的好好的，一開始建商說他們自己有通道，後來又造成他們原住戶的困擾，又不跟他們溝通，是建商先鴨霸。

由於建商也指責，巷道通路被圍，主管單位也不管，彰化縣府建設處表示，該案已依「彰化縣執行違反都市計畫土地使用分區管制裁處辦法」，移請員林市公所依法查處。

員林市公所建設課課長陳浴秉說，該巷道土地是屬於都市內計劃道路，不過因還未徵收是屬於私人土地，且目前該案在法律訴訟中，但因巷道現況就是既有道路，會依違反「道路交通處罰條例」要求住戶撤除道路圍籬，一切將秉公處理。

彰化縣建商指控埤頭鄉公所建設課鍾姓課長等住戶因土地糾紛問題，以鐵圍籬將弄一分為二擋起來，阻礙出入，還掛上紅布條，讓來看房子的買家卻步。記者林宛諭／攝影
彰化縣建商指控埤頭鄉公所建設課鍾姓課長等住戶因土地糾紛問題，以鐵圍籬將弄一分為二擋起來，阻礙出入，還掛上紅布條，讓來看房子的買家卻步。記者林宛諭／攝影
彰化縣建商指控埤頭鄉公所建設課鍾姓課長等住戶因土地糾紛問題，以鐵圍籬將弄一分為二擋起來，阻礙出入，還掛上紅布條，讓來看房子的買家卻步。記者林宛諭／攝影
彰化縣建商指控埤頭鄉公所建設課鍾姓課長等住戶因土地糾紛問題，以鐵圍籬將弄一分為二擋起來，阻礙出入，還掛上紅布條，讓來看房子的買家卻步。記者林宛諭／攝影

員林 透天

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