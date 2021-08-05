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他被女友哥哥嗆聲 土城跑來龜山丟汽油彈火燒馬路遭訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

新北市謝姓男子和邱姓女友的哥哥有糾紛，深夜撂人從土城騎車到桃園龜山集結，先是用汽機車佔據道路，再發射信號彈威嚇邱，甚至在大馬路點燃汽油彈，造成馬路引燃熊熊火焰，顯波及一旁車輛，法院以4人罔顧用路人安全，依妨害公眾往來安全罪判謝6月、其餘3人均4月，可上訴。

檢警調查，謝（21歲）男2019年9月25日深夜11點多，找來林姓（20歲）、田姓（19歲）及王姓（21歲）3名友人，帶著自製的汽油彈並用口罩遮蔽車牌，先在龜山區東萬壽路嶺頂橋上集合，並分別在2輛汽車、2輛機車停放橋上道路中央，以此佔據路面兩線道。

謝再打電話給邱男互嗆後，再點燃手中的信號彈威嚇對方，同夥並在持汽油彈丟向橋面的柏油路，結果道路瞬間起火，還有1輛小貨車行經險遭波及，附近民眾半夜被吵醒，目擊現場燃起大火嚇得報案，但警方到場時眾人早已鳥獸散，警方過濾大量監視器逮捕謝等4人。

法院認為，謝僅因和邱男友口角，不思理性、合法方式解決紛爭，就號召林、田及王等人，忽視大眾交通往來安全，集體佔據車道，還任意丟擲裝有汽油的玻璃瓶、信號彈，在大馬路上產生熊熊火焰，危害用路人安全。

法院審酌，謝男是糾眾之首倡者，屬於本案禍起之源，犯罪情節較重，其餘林、田及王僅是將車輛佔據馬路中央，犯罪情節較輕，依妨害公眾往來安全罪判謝男6月，其餘3人均4月，均得易科罰金。

謝等人佔據馬路叫囂嗆聲，還引燃信號彈、汽油彈火燒馬路，造成現場起火濃煙密佈。記者曾健祐／翻攝
謝等人佔據馬路叫囂嗆聲，還引燃信號彈、汽油彈火燒馬路，造成現場起火濃煙密佈。記者曾健祐／翻攝

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