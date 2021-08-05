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狂男痛毆員警出腳猛踹 踢到男警右眼視網膜剝離

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園詹姓男子和資收場的彭姓業者有糾紛，中壢分局林姓員警到場處理時，詹竟抓狂把林壓在地上痛毆，甚至出腳踹倒員警右眼視網膜剝離，法院痛批詹行徑囂張、狂放，蔑視法律及國家公權力，但考量雙方調解，林員也佛心原諒對方，依妨害公務罪判詹有期徒刑6月，緩刑2年，可上訴。

檢警調查，詹男（33歲）去年1月22日晚上6點多，跑到中壢區1間資源回收廠偷車，結果被彭姓業者及車主發現報警，詹不甘事跡敗露，跟隨著彭進入資收場不願離開，後來中壢分局仁愛派出所林姓員警獲報到場處理。

林員當場詢問彭是否要對詹提出侵入住宅告訴，彭表示要提告，林則準備依現行犯逮捕詹，未料詹竟情緒失控，還抓狂推倒林員將他壓制在地，不斷出拳腳痛毆對方，甚至用腳踢向林的右眼，導致林右眼視網膜剝離、眼眶損傷，連眼鏡鏡鏡框都變形，經支援警力到場逮捕他。

檢方訊時，詹坦承不諱，與受傷的林證詞相符，也有驗傷報告等佐證，檢方偵結依妨害公務罪嫌起訴他。

法院認為，詹情緒控制不佳，對員警暴力相向，痛批他行徑囂張、狂放莫過於此，目無法紀之至，惡性極重，且員警是國家公權力作用的終極屏障，依法執行公務不容挑戰，詹卻任意尋釁、施暴，嚴重侵害國家公權力，更是蔑視、鄙睨法律體制之極。

法院也考量，詹在審理時幡然醒悟全盤坦承，態度尙可，也和林員達成調解，林也當庭表示願意給他一個機會由法院從輕發落，法院審理後依妨害公務罪判他有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

中壢分局。記者曾健祐／攝影
中壢分局。記者曾健祐／攝影

妨害公務 桃園

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