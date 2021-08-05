工作壓力大 北市府稅捐稽徵處收發人員刪除近900件公文

北市府稅捐稽徵處一名劉姓前收發人員，因工作壓力大，竟刪除大量電子與紙本公文，遭移送法辦。台北地檢署調查後，今依毀損公務員職務掌管之物品、公務員登載不實等罪將他起訴。

檢方調查，台北市政府稅捐稽徵處一名劉姓前收發人員，負責總收文的業務，去年2月上旬至5月中旬，因不滿工作壓力很大，竟利用工作之便，用不實理由註銷電子公文，導致共868件電子公文遭刪除，及把35件紙本公文棄置於桶子內要丟掉，以至於沒分案。