工作壓力大 北市府稅捐稽徵處收發人員刪除近900件公文
北市府稅捐稽徵處一名劉姓前收發人員，因工作壓力大，竟刪除大量電子與紙本公文，遭移送法辦。台北地檢署調查後，今依毀損公務員職務掌管之物品、公務員登載不實等罪將他起訴。
檢方調查，台北市政府稅捐稽徵處一名劉姓前收發人員，負責總收文的業務，去年2月上旬至5月中旬，因不滿工作壓力很大，竟利用工作之便，用不實理由註銷電子公文，導致共868件電子公文遭刪除，及把35件紙本公文棄置於桶子內要丟掉，以至於沒分案。
據了解，劉男到案後坦承犯行，供稱是因做這份工作壓力太大，一時失慮才會做這種事情。檢方調查後，認為他涉犯刑法第134條前段、第138條毀損公務員職務掌管之物品罪，以及第213條公務員登載不實罪，今依法起訴。
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