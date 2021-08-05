知名演員夏光莉告前男友藍文青涉詐欺 罪嫌不足不起訴

藝人夏光莉。 記者徐如宜／攝影 資深演員夏光莉借錢給前男友藍文青經營藍寶寶火鍋店，後因倒閉還不出錢，夏女提告藍涉嫌詐欺。台北地檢署認為，藍確實有開火鍋店並張羅上市、上櫃事宜，並非以詐術騙取財物，倒店是因經營不善，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。

有台灣第一刀馬旦之稱的夏光莉在事業如日當中時認識了演員藍文青，並毅然息影與藍文青開設藍寶寶麻辣火鍋店，起初火鍋店生意門庭若市，隨著時間生意慢慢下滑而倒閉。

夏光莉指控藍文青欠錢不還，還說要把火鍋店上市、上櫃，最後不但沒有上市櫃還倒店，涉嫌詐欺。民事部分，她也提告主張因藍文青剩下800萬餘元及3對雙黃帽亞馬遜鸚鵡未歸還。台北地院判決，藍應返還504萬多元及3對鸚鵡，鸚鵡若無法返還，應再給付110萬元。