國寶集團總裁朱國榮 炒晟楠科技股票遭訴

國寶集團總裁、殯葬大亨朱國榮先前因炒作松崗股票遭起訴，檢方又查出，朱國榮涉於2012年間，利用相對成交方式，拉抬晟楠科技股票，獲利145萬元，晟楠科技董事長林朝榮也分2波操縱股價，獲利高達1816萬元，台北地檢署今依違反證交法起訴朱、林2人，請求法院宣告沒收。

據調查，晟楠科技股價在2012年1月到3月間，每天平均成交量大幅增加，股價從每股33.5元上漲到51.1元，漲幅、振幅都高於大盤快一倍，朱國榮和林朝容分別利用公司和親友人頭，連續委託買賣並相對成交，製造交易活絡表象，使晟楠股價飆漲。

據調查，同年7月到9月間，林朝榮又用人頭帳戶，連續高價買入晟楠股票，再以相對成交方式買賣獲利，讓晟楠從每股26.3元，漲到39.85元，漲幅51.52%、振幅70.72%，有操縱哄抬股價嫌疑。

全案是林朝榮找朱國榮協助炒股，但朱國榮偵訊時否認涉案，辯稱是在餐會中聽到林談論晟楠公司狀況，覺得前景可期投資，林則辯稱是為了要鞏固經營權、現股轉融資等資金運用，也否認炒股。

檢調雖查無2人勾串事證，但朱國榮、林朝榮都是以相對成交等方式，頻繁買賣股票，與投資、鞏固經營權不合，因此認為2人涉嫌操縱股價。