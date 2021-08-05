萬寶祿董座、講師被控吸金2.5億 法官認商品買賣判無罪

萬寶祿生技公司董座林淑惠與公司許姓講師，被控以認購股權等理由，對外招攬資金投資，從2013年2月至隔年8月，吸金至少2億5千萬元；林女、許女辯稱她們是將公司生產酵素包裝販售，認股、分紅只是銷售專案內容，高雄地方法院審理時，法官認為專案內容屬商品買賣，與投資無關，因此兩人獲判無罪。

判決指出，萬寶祿生技從2014年3月起，宣稱萬寶祿是全台最大酵素製造廠，預計2015年辦理現金增資，同年登錄興櫃及掛牌上市，推出「投資優惠專案」吸引資金。

檢方查出，專案每單位價值36萬元，可享有價值36萬元的優質活性草本酵素，或是3張萬寶祿生技股票認購權利，以基本面額10元認購，如果參與3單位投資，可享10張認購權利，另外，也可選在興櫃前每月領取分紅獎金等。

專案內容由許姓講師負責訓練經銷商，召開多場次說明會，分享投資優惠專案內容。有投資人見狀投入大筆資金，粗估至少4百餘人參與投資，投入資金從36萬至108萬元不等，總計至少吸金2億5千多萬元。

高雄地院審理時，林女辯稱，所謂36萬元專案，是指購買60瓶酵素，加入後就成為公司經銷商，可以享受經營分紅，再享有她個人回饋給經銷商的3張認股權，如果再推薦民眾購買60瓶酵素，還能獲得6萬元報酬，這是公司制度，盼藉此衝刺公司業績，而且每筆合約都有開立發票納稅，並非投資款項。

許姓講師則喊冤，稱她從2012年起幫忙萬寶祿行銷產品，優惠專案內容是促銷酵素，她個人也有投資108萬元，至於認股、分紅則是公司既有制度的一部分，她單純只是負責推廣公司酵素。

高雄地方法院審理時，法官根據證人供詞，部分購買者對分紅計算不清楚，僅知道「越早加入領越多」，2015年公司停發分紅後，也無消費者向萬寶祿追討分紅獎金；另外，依據萬寶祿「股權認購意願書」內容，購買專案民眾僅取得認股權，如果要認購股票，仍要到銀行繳款購買，因此認股權非紅利、利息、股息或報酬，主要是期待股票興櫃、上市後，能賺取股票價差。