台北市恢復酒測勤務 基層警憂心吹氣有染疫風險

中央疫情指揮中心日前宣布疫情降級，雙北餐廳在這星期也開始解封，台北市各警分局也在這星期，陸續恢復酒測勤務，部分警分局最快今天晚上就將實施酒測，儘管有部分基層員警仍擔心酒測時，民眾脫下口罩有染疫風險，但警方表示隨著餐廳解封，民眾也開始在外喝酒，酒測必須實行，以嚇阻民眾酒駕行為。

據了解，各警分局規劃酒測勤務時間不一，由各警分局自行計畫，位於市區的警分局如中山、大安、萬華，都將在週末實施酒測，部分警分局如大安警分局，最快今晚就開始實施。

由於警方酒測時，民眾必須脫下口罩吹氣，酒測器才能出現結果，但若是受測對象染疫，吹氣行為又可能讓警方有染疫風險。因此各警分局採取折衷方案，先觀察民眾駕車行為是否不穩定，例如行駛車輛軌跡是否左右搖晃、車輛被攔停時能否精準煞車。

民眾下車後，警方會先觀察民眾面色有沒有喝酒，走路時能否保持直線，如果觀察後認為民眾有酒駕疑慮，才會拿出長條酒測器讓民眾吹氣，並做好事後消毒工作。

儘管基層員警對於酒測勤務仍有疑慮，憂心讓民眾脫下口罩吹氣有染疫風險，但一名所長表示，民眾在外喝酒行為開始恢復，日前還有一名酒醉機車騎士開上國道，為嚇阻民眾酒駕，勤務勢在必行。

不過為保障警察同仁的值勤安全，酒測勤務以定點與機動攔查為主，先以觀察為酒測手段，讓警方在安全與勤務間求取平衡。